Лизинг автомобилей Li Auto в CARCADE с выгодой в размере 7% в рамках программы "Li Leasing"

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование автомобилей марки Li Auto в рамках сотрудничества с официальными дилерами бренда. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 марта 2026 года.

В рамках партнёрской программы доступны следующие гибридные кроссоверы: Li Auto L6, L7, L9 в различных модификациях. Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также выгода влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Предложение действует на автомобили, приобретённые у официального дилера бренда. Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде". Со списком официальных дилеров и характеристиками автомобилей Li Auto можно ознакомиться на официальном сайте бренда.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия, коммерческая телематика, автоматическая оплата проезда по платным дорогам. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.