Финансы Экономика и бизнес

CARCADE обсудила перспективы региональной экономики на площадке "Коммерсантъ-Прикамье"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) приняла участие в круглом столе "Экономика региона: итоги 2025-го и прогнозы на 2026 год", который состоялся 26 февраля в Перми.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Мероприятие объединило представителей бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых тенденций региональной экономики. В условиях нестабильной геополитической обстановки и жёсткой кредитно-денежной политики организации были вынуждены пересмотреть стратегии развития. Многие сосредоточились на оптимизации производственных процессов и заняли выжидательную позицию, отложив реализацию инвестиционных проектов.

В ходе дискуссии эксперты обсудили степень адаптации бизнеса к текущим экономическим реалиям, а также перспективы деловой активности в 2026 году. Существенную роль в поддержке в этот период оказывают лизинговые компании, предоставляя предпринимателям инструменты для обновления и расширения автопарков.

Директор представительства ООО "Каркаде" в Перми Николай Смирнов рассказал о возможностях использования лизинговых решений для приобретения транспорта как для представительских, так и для коммерческих целей.

"Наша основная задача — предоставить лизингополучателю такой продукт, который будет отвечать актуальным условиям и потребностям рынка. CARCADE участвует во всех действующих программах субсидирования, включая программу льготного лизинга от Минпромторга РФ, а также ПАО ДОМ.РФ. На протяжении 30 лет CARCADE успешно адаптируется к экономической ситуации, помогает клиентам развивать бизнес и поддерживать экономику региона на должном уровне", — подчеркнул Николай Смирнов.

Участие в круглом столе позволило компании CARCADE обозначить свою позицию по ключевым вопросам развития регионального бизнеса и подтвердить готовность и дальше поддерживать предпринимателей в условиях меняющейся экономической среды.

