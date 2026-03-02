16+
Финансы Экономика и бизнес

Новый кроссовер GAC S7 со скидкой 10% на лизинг в CARCADE

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование гибридных кроссоверов GAC S7 в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда. Размер выгоды составляет 10% от стоимости предмета лизинга.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

GAC S7 создан для тех, кто ценит современный дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые работают в повседневной эксплуатации. Гибридный кроссовер сочетает выразительный экстерьер, премиальный интерьер и понятную эргономику для водителя и пассажиров. Техническая часть ориентирована на уверенное движение в городе и на трассе, а набор ассистентов и систем безопасности помогает сохранять спокойствие в любой поездке.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. В рамках договора на новый автомобиль GAC S7 клиентам компании доступны дополнительные продукты: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, коммерческая телематика, продлённая гарантия, регистрация ТС в ГИБДД, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, набор автоаксессуаров.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

