16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Грузовые автомобили JAC с субсидией до 500 тыс. рублей на первый лизинговый платёж в CARCADE Станислав Кузнецов: "Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления" Кирилл Меньшов: "Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры" Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами Сбер: "Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов"

Финансы Экономика и бизнес

Грузовые автомобили JAC с субсидией до 500 тыс. рублей на первый лизинговый платёж в CARCADE

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о продлении специальной программы финансирования грузовых автомобилей JAC. Предложение действует на договоры, заключенные до 28 февраля 2026 года.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные виды коммерческого транспорта и спецтехники JAC — бортовые автомобили с КМУ, эвакуаторы, рефрижераторы, фургоны, мусоровозы, самосвалы на шасси N90, N120 или N200, а также тягачи K7 с фиксированной корпоративной скидкой-субсидией 300 или 500 тыс. рублей. Размер выгоды зависит от модели и категории транспортного средства. При оформлении лизинговой сделки выгода зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы. За подробностями обращайтесь к менеджеру официального дилерского центра JAC или финансовому консультанту CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, коммерческой телематикой, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xma9jP

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1