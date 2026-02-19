Грузовые автомобили JAC с субсидией до 500 тыс. рублей на первый лизинговый платёж в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о продлении специальной программы финансирования грузовых автомобилей JAC. Предложение действует на договоры, заключенные до 28 февраля 2026 года.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные виды коммерческого транспорта и спецтехники JAC — бортовые автомобили с КМУ, эвакуаторы, рефрижераторы, фургоны, мусоровозы, самосвалы на шасси N90, N120 или N200, а также тягачи K7 с фиксированной корпоративной скидкой-субсидией 300 или 500 тыс. рублей. Размер выгоды зависит от модели и категории транспортного средства. При оформлении лизинговой сделки выгода зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы. За подробностями обращайтесь к менеджеру официального дилерского центра JAC или финансовому консультанту CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, коммерческой телематикой, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.