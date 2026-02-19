Стартовал прием заявок на международную премию "СоцТех" 2026

В целях выявления и продвижения лучших производителей товаров, сервисов и услуг социальной направленности АНО "СОЦИО" проводит международную премию "СоцТех", к участию в которой приглашаются представители некоммерческого сектора и бизнеса России и дружественных стран.
Международная премия "СоцТех" — ежегодная профессиональная премия, определяющая лучших производителей товаров, сервисов и технологий социальной направленности, которые улучшают качество жизни людей, развивают человеческий потенциал, укрепляют социальную устойчивость и формируют новые стандарты будущего.
"СоцТех" выступает платформой для поддержки и продвижения социальных технологий, стимулирования инновационных подходов и укрепления экспертного сотрудничества. Премия создаёт пространство обмена опытом, тиражирования эффективных практик и формирования международного сообщества создателей социальных решений, открывая им доступ к партнёрству, ресурсам и публичному признанию. К участию приглашаются представители некоммерческого сектора и бизнеса России и дружественных стран.
В 2026 году заявки можно подать в 12 номинаций, а именно:
- семья, детство и родительство
- инклюзия и равные возможности
- здоровье и долголетие
- образование и развитие человеческого капитала
- цифровые социальные сервисы
- территориальное развитие
- волонтерство и гражданское участие
- эко-повестка и устойчивое развитие
- социальная ответственность бизнеса
- социальное предпринимательство
- культурное наследие и общественное взаимодействие
- патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти
Прием заявок осуществляется до 15 марта 2026 года на официальном сайте премиясоцтех.рф. От региона можно подать не более трех заявок.
Церемония награждения лауреатов премии состоится в дни проведения V международного форума-выставки социальных технологий "СОЦИО", который запланирован с 11 по 18 апреля 2026 года в Екатеринбурге. Регистрация на Форум открыта с 16 февраля по 15 марта на официальном сайте по ссылке "СОЦИО".
Кроме того, лауреаты премии получат уникальную возможность выступить в деловой программе форума, презентовав свой кейс профессиональной целевой аудитории.
