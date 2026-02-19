16+
Экономика и бизнес

Стартовал прием заявок на международную премию "СоцТех" 2026

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В целях выявления и продвижения лучших производителей товаров, сервисов и услуг социальной направленности АНО "СОЦИО" проводит международную премию "СоцТех", к участию в которой приглашаются представители некоммерческого сектора и бизнеса России и дружественных стран.

Международная премия "СоцТех" — ежегодная профессиональная премия, определяющая лучших производителей товаров, сервисов и технологий социальной направленности, которые улучшают качество жизни людей, развивают человеческий потенциал, укрепляют социальную устойчивость и формируют новые стандарты будущего.

"СоцТех" выступает платформой для поддержки и продвижения социальных технологий, стимулирования инновационных подходов и укрепления экспертного сотрудничества. Премия создаёт пространство обмена опытом, тиражирования эффективных практик и формирования международного сообщества создателей социальных решений, открывая им доступ к партнёрству, ресурсам и публичному признанию. К участию приглашаются представители некоммерческого сектора и бизнеса России и дружественных стран.

В 2026 году заявки можно подать в 12 номинаций, а именно:

  • семья, детство и родительство
  • инклюзия и равные возможности
  • здоровье и долголетие
  • образование и развитие человеческого капитала
  • цифровые социальные сервисы
  • территориальное развитие
  • волонтерство и гражданское участие
  • эко-повестка и устойчивое развитие
  • социальная ответственность бизнеса
  • социальное предпринимательство
  • культурное наследие и общественное взаимодействие
  • патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти

 Прием заявок осуществляется до 15 марта 2026 года на официальном сайте премиясоцтех.рф. От региона можно подать не более трех заявок.

Церемония награждения лауреатов премии состоится в дни проведения V международного форума-выставки социальных технологий "СОЦИО", который запланирован с 11 по 18 апреля 2026 года в Екатеринбурге. Регистрация на Форум открыта с 16 февраля по 15 марта на официальном сайте по ссылке "СОЦИО".

Кроме того, лауреаты премии получат уникальную возможность выступить в деловой программе форума, презентовав свой кейс профессиональной целевой аудитории.

