50 лет созидания: "СМК Шадринск" отмечает юбилей

18 февраля 2026 года ведущее предприятие по производству металлоконструкций "СМК Шадринск" отпраздновало 50-летний юбилей. В торжественных мероприятиях приняли участие Губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков, Глава города Шадринска Антон Константинович Мокан и Председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Зинурович Шамсутдинов.

Официальная часть празднования началась с посещения Ледовой арены. Почетные гости посетили тренировку воспитанников академии хоккея им. Б. П. Михайлова, пообщались с юными хоккеистами и их родителями. В настоящее время в Академии занимаются более 150 воспитанников.

Торжественное празднование юбилея состоялось во Дворце культуры города Шадринска. Сотрудники предприятия, чей многолетний труд вносит особый вклад в развитие завода, были удостоены высоких наград. Благодарственные письма Губернатора Курганской области, Администрации города Шадринска и Председателя совета директоров ГК "СМК" вручили ведущим специалистам и рабочим, вносящим неоценимый вклад в развитие производства.

"50-летие компании "СМК Шадринск" — это важная дата не только для тех, кто полвека назад стоял у истоков создания производства, но и для всей Курганской области, для всего города Шадринска. Вы наверняка знаете, что уже не первый год Курганская область занимает лидирующие позиции по ключевым направлениям экономики. В первую очередь это рост промышленного производства. Я благодарю вас за весьма высокий и дорогой вклад в эти показатели. Мы почти каждый год открываем новое производство в рамках большого завода. Правительство региона за последние несколько лет тоже постаралось подставить дружеское плечо. Мы профинансировали двести пятьдесят миллионов рублей для того, чтобы завод покупал новое оборудование. И получили обратную связь — почти полторы тысячи рабочих мест с хорошей заработной платой, с хорошей перспективой, это тоже дорогого стоит. Со своей стороны могу заверить, что и правительство области, и администрация города будет продолжать делать все, чтобы город Шадринск для заводчан, для членов ваших семей был максимально уютным и комфортным", — подчеркнул Вадим Шумков.

"Полвека работы — это заслуга нескольких поколений профессионалов, чей ответственный подход и преданность делу позволили пройти через все испытания. Я благодарю коллектив и считаю важным продолжать поддержку не только производства, но и социальных проектов. Выражаю признательность Губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову и его команде за внимание к развитию промышленности региона и создание благоприятных условий для работы предприятий", — отметил Александр Зинурович Шамсутдинов.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам производства, чей опыт и профессионализм заложили традиции ответственности и мастерства, ставшие основой устойчивого развития предприятия.

За 50 лет работы "СМК Шадринск" стал одним из ведущих производителей металлоконструкций в России и странах СНГ. Продукция завода применяется при строительстве крупных объектов федерального значения. Предприятие реализует корпоративную политику, основанную на принципах высокой социальной ответственности, активно участвуя в социальных инициативах муниципального и регионального масштаба.