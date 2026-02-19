Владислав Коновалов: "Мы отдали подбор в решающем отрезке"

После поражения от "Пари НН" (87:94) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов проанализировал игру своей команды и объяснил причины поражения.
"Мы проиграли матч, ход которого контролировали большую часть времени. Понятно, что форма некоторых наших игроков сейчас далека от оптимальной. Артем Чеваренков это чувствует, от Димы Чебуркина мы еще ждем лучшей формы.
Мы забили с хорошим процентом, но отдали подбор в решающем отрезке. Евгений Бабурин часто забрасывал через руки. Мы не реализовали свободные броски, совершили три потери. Нижегородцы вышли вперед, получили инициативу и поймали кураж.
Надо было действовать изнутри, из "краски", но мы сбились доставать соперника тяжелыми бросками. Здесь даже не про мастерство, а про хладнокровие: нужно понимать, откуда забирать легкие очки, мы же проводили трудные атаки", — отметил Коновалов.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!