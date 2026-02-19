16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владислав Коновалов: "Мы отдали подбор в решающем отрезке" БК "Самара" уступил в "волжском дерби" "Пари НН" — 87:94 "Т Плюс" выступил официальным партнером чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" БК "Тольяттиазот" сыграл с чемпионами MEDIA BASKET "Самара" в Саратове переиграла "Автодор" - 95:87

Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Мы отдали подбор в решающем отрезке"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Пари НН" (87:94) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов проанализировал игру своей команды и объяснил причины поражения.

"Мы проиграли матч, ход которого контролировали большую часть времени. Понятно, что форма некоторых наших игроков сейчас далека от оптимальной. Артем Чеваренков это чувствует, от Димы Чебуркина мы еще ждем лучшей формы.

Мы забили с хорошим процентом, но отдали подбор в решающем отрезке. Евгений Бабурин часто забрасывал через руки. Мы не реализовали свободные броски, совершили три потери. Нижегородцы вышли вперед, получили инициативу и поймали кураж.

Надо было действовать изнутри, из "краски", но мы сбились доставать соперника тяжелыми бросками. Здесь даже не про мастерство, а про хладнокровие: нужно понимать, откуда забирать легкие очки, мы же проводили трудные атаки", — отметил Коновалов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1