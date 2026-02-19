Союз художников России проведет арт-ярмарку в Самаре

В субботу, 21 февраля, в Выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) пройдет арт-ярмарка.
Гостей ждет живопись, графика, ДПИ от профессиональных художников и уникальные изделия от самарских мастеров.
Также организаторы приготовили аукцион "Горячий пирожок" от художника Евгении Тарасовой и эксклюзивное предложение на картины от художников союза.
Ярмарка пройдет с 12:00 до 19:00.
