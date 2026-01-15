Самарцев приглашают на выставку работ Павла Старостина и Евгения Травкина "2А Графика"

В четверг, 15 января, в 18:00 в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует новая выставка "2А Графика" (12+). В экспозиции можно будет увидеть работы Павла Старостина и Евгения Травкина — самарских архитекторов, чьи творческие устремления перешагнули привычные профессиональные рамки.

Четкость линий, внимание к мельчайшим деталям, завораживающая точность — вот, что объединяет двух творцов. Однако все же художники работают в разных направлениях. Павел Старостин, который известен в нашем городе как автор проекта ТРК "Парк Хаус", уже успел завоевать признание в качестве портретиста. Его произведения выставлялись в разных арт-пространствах Москвы и Самары, их также можно найти в многочисленных частных коллекциях в России и за рубежом.

Евгений Травкин, спроектировавший ТК "Скала" и многие другие строения областной столицы, в своих художественных поисках сохраняет приверженность своему главному увлечению — зодчеству. Однако здесь он проявляет себя с необычной стороны: в своих работах автор обращается к наследию старой Самары, воссоздавая на бумаге исторически достоверные образы фасадов местных архитектурных шедевров. По сложившейся традиции, открытие новой экспозиции преподнесет посетителям приятные сюрпризы, подробности которых организатор выставки — галерея "Новое пространство" СОУНБ — пока хранит в тайне.

Выставка "2А Графика" приурочена ко Дню Самарской губернии. Напомним, что в 2026 году наш регион отмечает свое 175-летие. В рамках празднества гостей областной научной библиотеки будут ожидать и другие события, в том числе открытие выставки "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами" и награждение победителей и лауреатов областного конкурса краеведческих изданий "Лучшая книга о Самарском крае". Подробности об этом можно узнать в сообществе СОУНБ "ВКонтакте".