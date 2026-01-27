16+
В музее Модерна презентуют "Календарь знаменательных дат 2026"

Музеи и выставки Культура

В музее Модерна презентуют "Календарь знаменательных дат 2026"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 28 января, в 15:00 в музее Модерна состоится презентация сборника "Календарь знаменательных дат 2026" (12+). Его подготовила общественная палата Самарской области.

В издание вошли юбилейные даты, рассказывающие о событиях в Российской Федерации и вкладе Самарской области в формирование величия страны. Данное издание реализуется на протяжении 10 лет и является юбилейным, пользуется заслуженной популярностью среди жителей региона.

Мероприятие пройдет в формате концерта-презентации юбилейных дат региона. Ведущий - Павел Покровский. В качестве спикеров выступят Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Константин Титов и другие.

Между выступлениями запланированы три музыкальных блока.

 

