В музее Модерна презентуют "Календарь знаменательных дат 2026"

В среду, 28 января, в 15:00 в музее Модерна состоится презентация сборника "Календарь знаменательных дат 2026" (12+). Его подготовила общественная палата Самарской области.
В издание вошли юбилейные даты, рассказывающие о событиях в Российской Федерации и вкладе Самарской области в формирование величия страны. Данное издание реализуется на протяжении 10 лет и является юбилейным, пользуется заслуженной популярностью среди жителей региона.
Мероприятие пройдет в формате концерта-презентации юбилейных дат региона. Ведущий - Павел Покровский. В качестве спикеров выступят Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Константин Титов и другие.
Между выступлениями запланированы три музыкальных блока.
