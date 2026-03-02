16+
В музее Рязанова пройдет лекция, приуроченная к 8 марта

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 7 марта, в 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет первая лекция "Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Во всех фильмах Эльдара Рязанова расставлены совершенно разные акценты, но кое-что их объединяет — каждый можно изучать как достоверный источник знаний о человеке советского времени. По классическим работам мастера исследователи и современные зрители могут понять как цели и мечты отдельных личностей, так и настроения всего общества более 50 лет назад. В этом контексте будут проанализированы три ключевые картины режиссера в рамках нового цикла лекций музея "Энциклопедия советской жизни" (12+).

Рязанов вспоминал: "Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром как один из вариантов названия картины "Служебный роман" долго обсуждалось такое — "Сказка о руководящей Золушке". Фильм "Служебный роман" (1977, 6+) действительно можно назвать сказкой, в которой строгая принцесса Людмила Калугина обретает настоящую любовь в лице прекрасного и немного нерешительного принца Анатолия Новосельцева. Двое полюбили друг друга, и их жизнь изменилась навсегда. А кинолента принесла в жизнь зрителей настоящую магию.

Какие идеи заложили авторы в сюжет картины? Как создавались образы героев и подбирались актеры? Почему этот фильм любят почти 50 лет спустя? На лекции посетители узнают об истории появления "Служебного романа". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

