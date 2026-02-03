В "ЗИМ Галерее" откроется выставка арт-группы "Сады"

В четверг, 5 февраля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерее" откроется выставка "По ту сторону райского сада" (16+). В экспозиции представят более 70 работ девяти художниц, выполненные в разных техниках — живопись, графика, керамика, коллаж, арт-объекты, мозаика.
Испокон веков люди стремились хотя бы мысленно заглянуть в волшебный сад, где желания становятся явью, действительность понятна и легка, а будущее — ясное и безмятежное.
Выставка приглашает проследовать вместе с художницами по увлекательному, почти мистическому пути до райского сада. Зрители погрузятся в мир грез, в котором стирается граница реальности и вымысла, где каждый может получить ответы на вечные вопросы о будущем и своей роли в настоящем.
В экспозицию войдут произведения девяти участниц арт-группы "Сады": Анны Иванушкиной, Алены Будариной, Екатерины Сидоровой, Марии Армен, Натальи Атляновой, Ольги Седых, Татьяны Минсафиной, Татьяны Серовой и Татьяны Чириковой.
Арт-группа "Сады" образована в 2021 году в Тольятти. Неизменным во всех проектах объединения художниц является присутствие женского опыта и его трансляция через художественный образ. Среди реализованных проектов — инсталляции для Музея Фабрики-кухни и выставки "Детство. Мечты" (0+) в Третьяковской галерее в Самаре, кураторские выставки в тольяттинском Музее актуального реализма и отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея, сценография к спектаклю Тольяттинского театра кукол и другие.
Вход свободный.
