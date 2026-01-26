В музее Рязанова расскажут о традициях эпохи немого кино

В субботу, 31 января, в 17:00 в музее Рязанова пройдет второе занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Три великие традиции эпохи немого кино: французский, немецкий, советский авангард" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
"Великие 20-е" — под таким громким эпитетом проходит вторая декада ХХ века в учебниках по истории кино. Величие этой эпохи определяется тем, что именно в 1920-х кино заявило о своих амбициях главного из искусств, воплотило их в жизни и явило зрителям невиданные ранее опыты, превосходящие ожидания. Три главные школы этого времени — французская, немецкая и советская — наметили три возможных пути развития кино.
Какая из традиций кино-авангарда 20-х годов оказала наибольшее влияние на современное кино? Как эксперименты на территории кино связаны с социально-политическими процессами этого времени? Чьи имена сегодня заново переоткрывают теоретики и практики кино? Участники киношколы узнают ответы на эти и другие вопросы, а также порассуждают, зачем сегодня смотреть фильмы, которые вызывают шок от смелости их создателей.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
