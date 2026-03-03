В Самаре откроется выставка живописца Игоря Дония "Картина мира"

В четверг, 5 марта, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки открывается выставка живописи замечательного самарского художника Игоря Дония "Картина мира" (12+).
"Мир полон загадок, и отгадки на большинство из них таятся в душах тех, кто ищет истину в искусстве. Если ваша душа чутка к зову красоты, пронизывающей сознание озарениями, то 5 марта в 18.00 вас ждет незабываемое эстетическое приключение. Путешествие от пейзажа и натюрморта в горнее царство беспредметной абстракции под аккомпанемент блистательных музыкальных ассоциаций виртуозного пианиста и композитора Дмитрия Пилова — вот с чем вы встретитесь этим вечером в нашей галерее", — сообщают организаторы.
В абстрактной живописи есть место тайне, в ней всегда таится загадка, на которую у каждого находится своя, индивидуальная, очень личная отгадка. Абстракция самарского художника Игоря Дония загадочна вдвойне, ведь свой путь к беспредметной живописи он начал уже в совершенстве овладев техниками передачи эмоций через пейзажи и натюрморты, исполненные игрой светотеней, навевающие ассоциации то с импрессионизмом, то с экспрессионизмом.
Игорь Доний пришел в мир абстракционизма, чтобы попытаться разгадать глобальные секреты самой сути бытия, его работы способны подарить душе смотрящего возможность охватить весь мировой пространственно-временной континуум взглядом с наивысших эмпиреев вдохновения, поэтому выставка его работ и получила такое название — "Картина мира": только абстракция может успешно осуществить попытку запечатлеть момент, когда индивидуальным сознанием овладевает ощущение единства со Всемирным Духом, ощущение, которое не выразить ничем, кроме переплетения цветов и линий.
Картины Игоря Дония украшают собрания Московского объединения "ИЗОпропаганда", Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, Дальневосточного художественного музея, расположенного в Хабаровске, художественного музея Якутска, Областного краеведческого музея Магадана, Государственной приморской картинной галереи во Владивостоке, Тольяттинского художественного музея и других учреждений, специализирующихся на изобразительном искусстве, а также находятся в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Кореи, Канады, Китая и Австралии.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее