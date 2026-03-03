16+
В Самаре откроется выставка живописца Игоря Дония "Картина мира"

В четверг, 5 марта, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки открывается выставка живописи замечательного самарского художника Игоря Дония "Картина мира" (12+).

"Мир полон загадок, и отгадки на большинство из них таятся в душах тех, кто ищет истину в искусстве. Если ваша душа чутка к зову красоты, пронизывающей сознание озарениями, то 5 марта в 18.00 вас ждет незабываемое эстетическое приключение. Путешествие от пейзажа и натюрморта в горнее царство беспредметной абстракции под аккомпанемент блистательных музыкальных ассоциаций виртуозного пианиста и композитора Дмитрия Пилова — вот с чем вы встретитесь этим вечером в нашей галерее", — сообщают организаторы.

В абстрактной живописи есть место тайне, в ней всегда таится загадка, на которую у каждого находится своя, индивидуальная, очень личная отгадка. Абстракция самарского художника Игоря Дония загадочна вдвойне, ведь свой путь к беспредметной живописи он начал уже в совершенстве овладев техниками передачи эмоций через пейзажи и натюрморты, исполненные игрой светотеней, навевающие ассоциации то с импрессионизмом, то с экспрессионизмом.

Игорь Доний пришел в мир абстракционизма, чтобы попытаться разгадать глобальные секреты самой сути бытия, его работы способны подарить душе смотрящего возможность охватить весь мировой пространственно-временной континуум взглядом с наивысших эмпиреев вдохновения, поэтому выставка его работ и получила такое название — "Картина мира": только абстракция может успешно осуществить попытку запечатлеть момент, когда индивидуальным сознанием овладевает ощущение единства со Всемирным Духом, ощущение, которое не выразить ничем, кроме переплетения цветов и линий.

Картины Игоря Дония украшают собрания Московского объединения "ИЗОпропаганда", Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, Дальневосточного художественного музея, расположенного в Хабаровске, художественного музея Якутска, Областного краеведческого музея Магадана, Государственной приморской картинной галереи во Владивостоке, Тольяттинского художественного музея и других учреждений, специализирующихся на изобразительном искусстве, а также находятся в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Кореи, Канады, Китая и Австралии.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

