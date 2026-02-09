В музее Рязанова пройдет лекция "Формула любви: психология и кино"

В субботу,14 февраля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Формула любви: психология и кино" (16+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей — бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.

Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма "Формула любви" (1984, 0+), разберет крылатые фразы из кинокартины и расскажет о феномене любви с точки зрения разных психологических школ. Возможно, в этот день самые внимательные посетители смогут найти ответы на волнующие экзистенциальные вопросы и разгадать эту сложную "формулу любви". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 14 февраля, в 17:00 состоится третье занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Рождение нового мифа: Голливуд 30-х годов" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Зачем человечеству нужны мифы и почему так сложно освободиться от их влияния? Ответ на этот вопрос можно искать в книгах по истории культуры, а можно пойти коротким путем и обратиться к истории Голливуда — самому эффективному производителю и поставщику мифов, внутри которых обитает современный человек. Именно Голливуд 1930-х сформировал стандарт фильма, которому пытаются (часто безуспешно) подражать и сегодня.

Что изменилось с приходом звука в кино? Под влиянием каких факторов возникли жанры: романтическая комедия, вестерн, нуар и мелодрама? На чем основана индустрия звезд? Какие желания формировало кино, завоевавшее мир? Очередная встреча киношколы поможет понять, почему за фасадом развлекательного кино обнаруживаются сложные социально-исторические сюжеты. На примере эпизодов из позабытой классики участники проследят за формированием канона современного кино.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.