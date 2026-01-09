В Самаре откроется выставка "Славные имена Самарской губернии в архивных документах"

Во вторник, 13 января, в День Самарской губернии, в 14:00 в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области (ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится торжественное открытие выставки "Славные имена Самарской губернии в архивных документах" (6+) и презентация историко-документального альбома, подготовленного самарскими архивистами к 175-летию образования губернии.

За прошедшее время Самарский край получил развитие как крупный промышленный, сельскохозяйственный, научный, образовательный, медицинский и культурный центр. Все эти преобразования стали возможны благодаря усилиям его жителей. Менялись решаемые задачи, и каждое время рождало свои имена.

Губернский период — особый в истории развития Самарского края, время формирования ее социальных и культурных институтов, профессиональных сообществ и традиций. В основе экспозиции — документы из фондов губернского правления, канцелярии губернатора, городской думы, городской управы, университета и архивного бюро, а также личных фондов самарских краеведов Н. П. Аннаева, К. Ф. Головкина, А. Г. Елшина, П. А. Преображенского и архитекторов Щербачевых.

На выставке представлены уникальные рукописные документы — проект устройства в Самаре публичного музея, разработанный П. В. Алабиным, прошение Альфреда фон Вакано в Самарскую городскую управу об устройстве в Самаре пивоваренного завода, альбом краеведческой картотеки К. П. Головкина, дневники А. Г. Елшина, тетрадь записей по географии и истории Самарского края П. А. Преображенского и другие.

Выставка будет работать до 28 февраля 2026 года.

Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону 8(846)200-98-86. В программе мероприятия предусмотрена экскурсия по выставке. Вход в здание архива осуществляется по документам, удостоверяющим личность.