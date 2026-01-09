В Самаре откроется выставка "Славные имена Самарской губернии в архивных документах"

Во вторник, 13 января, в День Самарской губернии, в 14:00 в выставочном зале Центрального государственного архива Самарской области (ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится торжественное открытие выставки "Славные имена Самарской губернии в архивных документах" (6+) и презентация историко-документального альбома, подготовленного самарскими архивистами к 175-летию образования губернии.
За прошедшее время Самарский край получил развитие как крупный промышленный, сельскохозяйственный, научный, образовательный, медицинский и культурный центр. Все эти преобразования стали возможны благодаря усилиям его жителей. Менялись решаемые задачи, и каждое время рождало свои имена.
Губернский период — особый в истории развития Самарского края, время формирования ее социальных и культурных институтов, профессиональных сообществ и традиций. В основе экспозиции — документы из фондов губернского правления, канцелярии губернатора, городской думы, городской управы, университета и архивного бюро, а также личных фондов самарских краеведов Н. П. Аннаева, К. Ф. Головкина, А. Г. Елшина, П. А. Преображенского и архитекторов Щербачевых.
На выставке представлены уникальные рукописные документы — проект устройства в Самаре публичного музея, разработанный П. В. Алабиным, прошение Альфреда фон Вакано в Самарскую городскую управу об устройстве в Самаре пивоваренного завода, альбом краеведческой картотеки К. П. Головкина, дневники А. Г. Елшина, тетрадь записей по географии и истории Самарского края П. А. Преображенского и другие.
Выставка будет работать до 28 февраля 2026 года.
Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону 8(846)200-98-86. В программе мероприятия предусмотрена экскурсия по выставке. Вход в здание архива осуществляется по документам, удостоверяющим личность.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее