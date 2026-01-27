В "ЗИМ Галерее" расскажут, зачем нужен этикет в современном мире

В субботу, 31 января, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Где заканчивается этикет и начинается показуха" (16+). Ее прочитает бизнес-тренер и эксперт по деловому этикету и эффективной коммуникации Светлана Лазарева.

Почему одни встречи запоминаются на годы, а другие — хочется забыть уже на следующий день? Почему соблюдение всех правил не гарантирует тепла, а их нарушение иногда делает вечер по-настоящему живым?

В рамках выставки "Вечеринка" (18+) Светлана Лазарева предлагает посмотреть на этикет не как на набор формальностей, а как на язык внимания и уважения. Это разговор о застолье как древнейшем социальном ритуале, о дресс-коде как приглашении, а не экзамене, и о тонкой грани между воспитанностью и показухой. Через живые истории, неожиданные вопросы и диалог с аудиторией Светлана покажет, где правила действительно помогают общению, а где начинают мешать ему.

Гости узнают, зачем этикет нужен в современном мире и где он теряет смысл, как чувствовать формат вечеринки, гостей и события и почему главное правило — не "как правильно", а "как уместно".

Лекция будет полезна тем, кто ценит живое общение, любит встречи за общим столом и хочет чувствовать себя уверенно в любой социальной ситуации — без напряжения и лишней показухи.

Вход свободный.