Надежда Плунгян расскажет в Самаре об образах материнства и детства в революционные годы

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 28 февраля, в 16:00 в Третьяковской галерее в Самаре выступит кандидат искусствоведения, независимый куратор, преподаватель ВШЭ, автор монографий о советском искусстве 1920-1960-х гг. и один из самых интересных лекторов - Надежда Плунгян.

Она представит лекцию "Дети и матери революции. Одиночество, нежность и сознательность в раннесоветской живописи" (12+), которая поможет найти новую высоту в понимании выставки "Детство. Мечты".

Обычно стабильные и незыблемые в академическом искусстве, в революционные годы образы материнства и детства обрели необычную неустойчивость. Из лекции слушатели узнают, как в живописи раннесоветских лет изображались идеалы и язвы современности, какое место занимал документальный жанр до появления социалистического реализма и почему галерея детских типажей на самом деле намного шире привычной благодарности за "счастливое детство".

Постскриптумом послужат работы современной петербургской художницы Тани Рауш, которая в своих картинах необычно работает с прошлым и настоящим, соединяя традиции Серебряного века и советского искусства 1930-х годов.

Надежда Плунгян - один из главных специалистов по истории трансформации женского образа и статуса в стране, автор книги "Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, "бывшая" и другие в искусстве 1917-1939 годов", куратор громких выставок "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х" в Музее Москвы и "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х" в Манеже.

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

