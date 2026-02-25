Надежда Плунгян расскажет в Самаре об образах материнства и детства в революционные годы

В субботу, 28 февраля, в 16:00 в Третьяковской галерее в Самаре выступит кандидат искусствоведения, независимый куратор, преподаватель ВШЭ, автор монографий о советском искусстве 1920-1960-х гг. и один из самых интересных лекторов - Надежда Плунгян.

Она представит лекцию "Дети и матери революции. Одиночество, нежность и сознательность в раннесоветской живописи" (12+), которая поможет найти новую высоту в понимании выставки "Детство. Мечты".

Обычно стабильные и незыблемые в академическом искусстве, в революционные годы образы материнства и детства обрели необычную неустойчивость. Из лекции слушатели узнают, как в живописи раннесоветских лет изображались идеалы и язвы современности, какое место занимал документальный жанр до появления социалистического реализма и почему галерея детских типажей на самом деле намного шире привычной благодарности за "счастливое детство".

Постскриптумом послужат работы современной петербургской художницы Тани Рауш, которая в своих картинах необычно работает с прошлым и настоящим, соединяя традиции Серебряного века и советского искусства 1930-х годов.

Надежда Плунгян - один из главных специалистов по истории трансформации женского образа и статуса в стране, автор книги "Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, "бывшая" и другие в искусстве 1917-1939 годов", куратор громких выставок "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х" в Музее Москвы и "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х" в Манеже.