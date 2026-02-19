Галерея "Заварка" приглашает самарцев на медиаторский тур

В воскресенье, 22 февраля, в 14.00 в "Заварке" пройдет медиаторский тур (16+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Анастасия Волынкина.
Медиаторский тур — формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.
Проект "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" посвящен истории дома, в котором разместилась "Заварка". В основной части экспозиции собраны подробности о судьбе дома Маштакова, а также воспоминания бывших жителей и гостей этого здания. На встрече посетители обсудят эти эмоции и переживания, а также способы, с помощью которых можно сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Кроме того, гости проанализируют работы современных художников, которые представлены на выставке, и поразмышляют о задумке кураторов. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
