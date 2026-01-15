В театре "Мастерская" открылась выставка "Привет из Самары"

Во вторник, 13 января, в театре для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15) начала свою работу выставка "Привет из Самары" (6+). Экспозиция посвящена 175-летию со дня основания Самарской губернии и объединяет 36 фотографий конца XIX - начала XX века из коллекции краеведа и филокартиста Сергея Рудняева.

"Моя коллекция начала формироваться еще в школьном краеведческом кружке. Раньше ездил на слеты коллекционеров в Казани, Москве, Екатеринбурге, Петербурге, где мы обменивались открытками и фотографиями, а сейчас в поисках сильно помогает интернет. И особенно интересна именно фотография, потому что есть вероятность найти совершенно новые снимки - те, что еще никто никогда не видел. Особенно учитывая, что за годы исследований удалось установить имена 101 фотографа, работавшего в Самаре в период с 1865 по 1924 годы! Экспозиция структурирована так, чтобы посетители могли увидеть лица земляков полуторавековой давности, храмы, быт и составить представление о городе и губернии того времени", - рассказал коллекционер, краевед Сергей Рудняев.

На открытках и фотографиях, представленных на выставке, изображены городские улицы, набережные, парки, общественные здания, а также объекты, связанные с историей самарского пароходства.

"Еще в 2025 году, когда только открылось наше новое здание, было понятно, что это не просто театр, а полноценная культурная площадка для мероприятий самых разных форматов. Эта выставка хороша как для самостоятельного посещения, так и в качестве дополнения к нашим постановкам, например, к "Хозяйке Жигулей", основанной на легендах Жигулевских гор и краеведческих материалах. Более того, здесь интересный материал для школьных краеведческих занятий, так что ждем и ребят вместе с педагогами в гости", - сказал директор театра для детей и молодежи "Мастерская" Олег Вейс.