16+
В Самаре откроется выставка "Весна идет!"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 6 марта, в 17:30 в Самарской областной библиотеке для молодежи откроется первая весенняя выставка "Весна идет!" (6+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Выставка объединит работы профессиональных и начинающих художников, учащихся самарских художественных школ и участников Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области и представит их взгляд на природу женственности и красоты.

Будут представлены работы в различных изобразительных техниках — масляная и акриловая живопись, акварель, декоративно-прикладное творчество.

Выставка открывается к наступлению весны и первому весеннему празднику — Международному женскому дню. В течение всего дня в пространстве выставки будут проходить лектории:

  • 14.30 — "Женщина в русской живописи"
  • 16.00 — "Цветы в картинах художников"
  • 17:00 — "Весна в картинах художников"

Лектор — куратор выставочных проектов в библиотеке, художник, руководитель Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области Татьяна Хамина.

