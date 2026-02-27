В Самаре пройдет юбилейная выставка Олега Рамодина

В среду, 4 марта, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Рамодина "А дни летят…" (0+).

Олег Рамодин родился в 1956 г. в Куйбышеве, окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого в 1975 году. Работает в области станковой графики, книжной иллюстрации, плаката, графического дизайна. Член Союза художников с 1982 г., участник всесоюзных, российских, зональных, зарубежных выставок. Лауреат всероссийских конкурсов плаката и книжной иллюстрации, премии Министерства культуры РФ.

С 1983 по 1986 г. он был главным художником творческо-производственного комбината Самарского союза художников. С 1982 по 1991 г. работал с Самарским академическим театром драмы и другими театрами страны. Проиллюстрировал десятки книг, основными являются "Конек-Горбунок" П. П. Ершова (100 иллюстраций), "Сказка о мертвой царевне" А. С. Пушкина, "Библиотека зарубежной драматургии" (Шекспир, Мольер, Лопе де Вега, Ростан), серия книг "Русские народные сказки".

На выставке "А дни летят…" представят работы как прошлых лет, так и недавнего времени. Акварельные сюжетные работы, пейзажи, иллюстрации к классическим литературным произведениям.

Выставка продлится до 28 марта.