В Самаре пройдет юбилейная выставка Олега Рамодина

В среду, 4 марта, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Рамодина "А дни летят…" (0+).
Олег Рамодин родился в 1956 г. в Куйбышеве, окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого в 1975 году. Работает в области станковой графики, книжной иллюстрации, плаката, графического дизайна. Член Союза художников с 1982 г., участник всесоюзных, российских, зональных, зарубежных выставок. Лауреат всероссийских конкурсов плаката и книжной иллюстрации, премии Министерства культуры РФ.
С 1983 по 1986 г. он был главным художником творческо-производственного комбината Самарского союза художников. С 1982 по 1991 г. работал с Самарским академическим театром драмы и другими театрами страны. Проиллюстрировал десятки книг, основными являются "Конек-Горбунок" П. П. Ершова (100 иллюстраций), "Сказка о мертвой царевне" А. С. Пушкина, "Библиотека зарубежной драматургии" (Шекспир, Мольер, Лопе де Вега, Ростан), серия книг "Русские народные сказки".
На выставке "А дни летят…" представят работы как прошлых лет, так и недавнего времени. Акварельные сюжетные работы, пейзажи, иллюстрации к классическим литературным произведениям.
Выставка продлится до 28 марта.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее