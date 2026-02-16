В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-караоке "Шоу-бизнес 90-х"

В среду, 18 февраля, в 19.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция-караоке Дмитрия Дмитриева "Шоу-бизнес 90-х" (18+). Музыкант расскажет о звездах и хитах поп-музыки 1990-х и ранних 2000-х, а также исполнит вместе со своим трио несколько произведений в джазовой обработке.
Дмитрий Дмитриев расскажет о том, какие на самом деле грамотные и талантливые музыканты стояли за поп-хитами, о звездах, которые навсегда остались в 90-х (Мурат Насыров, Игорь Сорин, Михей, Женя Белоусов), о самых эпатажных проектах (кабаре-дуэт "Академия", "Дюна", Шура, Борис Моисеев, "На-На") и многом другом.
На лекции-караоке гости также услышат живое исполнение (гитара, вокал, кахон) хитов Михея, "Отпетых мошенников", Андрея Губина, Татьяны Булановой, "Дюны" и других звезд 90-х в джазовой обработке. Хитам, которые претендуют на место в культурном коде, можно и нужно будет подпевать.
Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее