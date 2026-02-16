В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-караоке "Шоу-бизнес 90-х"

В среду, 18 февраля, в 19.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция-караоке Дмитрия Дмитриева "Шоу-бизнес 90-х" (18+). Музыкант расскажет о звездах и хитах поп-музыки 1990-х и ранних 2000-х, а также исполнит вместе со своим трио несколько произведений в джазовой обработке.

Дмитрий Дмитриев расскажет о том, какие на самом деле грамотные и талантливые музыканты стояли за поп-хитами, о звездах, которые навсегда остались в 90-х (Мурат Насыров, Игорь Сорин, Михей, Женя Белоусов), о самых эпатажных проектах (кабаре-дуэт "Академия", "Дюна", Шура, Борис Моисеев, "На-На") и многом другом.

На лекции-караоке гости также услышат живое исполнение (гитара, вокал, кахон) хитов Михея, "Отпетых мошенников", Андрея Губина, Татьяны Булановой, "Дюны" и других звезд 90-х в джазовой обработке. Хитам, которые претендуют на место в культурном коде, можно и нужно будет подпевать.

Вход свободный.