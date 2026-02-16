16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-караоке "Шоу-бизнес 90-х" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Кирилла Гурова Галерея "Виктория" откроется после реконструкции 6 марта Фонд MaxArt и ВСК объявили победителей open-call на участие в арт-резиденции в Китае В музее Рязанова пройдет лекция "Формула любви: психология и кино"

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция-караоке "Шоу-бизнес 90-х"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 февраля, в 19.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция-караоке Дмитрия Дмитриева "Шоу-бизнес 90-х" (18+). Музыкант расскажет о звездах и хитах поп-музыки 1990-х и ранних 2000-х, а также исполнит вместе со своим трио несколько произведений в джазовой обработке.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Дмитрий Дмитриев расскажет о том, какие на самом деле грамотные и талантливые музыканты стояли за поп-хитами, о звездах, которые навсегда остались в 90-х (Мурат Насыров, Игорь Сорин, Михей, Женя Белоусов), о самых эпатажных проектах (кабаре-дуэт "Академия", "Дюна", Шура, Борис Моисеев, "На-На") и многом другом.

На лекции-караоке гости также услышат живое исполнение (гитара, вокал, кахон) хитов Михея, "Отпетых мошенников", Андрея Губина, Татьяны Булановой, "Дюны" и других звезд 90-х в джазовой обработке. Хитам, которые претендуют на место в культурном коде, можно и нужно будет подпевать.

Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1