Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" приглашают на лекции к празднованию 175-летия Самарской губернии

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
13 января в Музее Эльдара Рязанова и музее-галерее "Заварка" пройдут лекции, приуроченные к празднованию 175-летия Самарской губернии.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В 17:00 пройдет лекция "Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре" (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

С появлением кинематографа стала стремительно развиваться новая индустрия: появлялись компании по производству кинофильмов и журналы про кино, открывались фирмы по производству киноленты и оборудования, и, конечно, кинотеатры. Сегодня эту отрасль воспринимают, как привычное явление, но в конце XIX — начале ХХ в. она еще не была так очевидна и распространена.

На лекции посетители узнают, где в дореволюционной Самаре впервые показали синематограф братьев Люмьер, как возник первый в России плавучий электро-театр на барже и в каких зданиях размещались самые роскошные электро-театры города. Гости также погрузятся в историю создания первых фильмов и особенности проката, правила организации кинотеатров и их репертуары.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

Также 13 января в 16:00 кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова прочитает лекцию (6+), посвященную Дню Самарской губернии.

13 января 1851 г. Самара стала центром вновь образовавшейся губернии. Присвоение этого статуса позволило расширить территории города и начать активное развитие различных отраслей. Деловая жизнь на рубеже XIX–XX вв. была сосредоточена на улице Дворянской (сейчас — Куйбышева). Современники называли ее "самой шикарной частью города".

На лекции посетители узнают о повседневной жизни самарцев конца XIX — начала XX века.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись в социальных сетях "Заварки".

