На Масленицу в "ЗИМ Галерее" выступит ансамбль "То4ка-тире"

В воскресенье, 22 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" отметят Масленицу специальным концертом (6+). Самарский фольклорно-эстрадный ансамбль "То4ка-тире" исполнит народные песни в авторской аранжировке и расскажет о традициях провода зимы.
Масленица — самый яркий и веселый народный праздник. Он символизирует проводы зимы и подготовку к весне — теплу и оживлению природы. В течение всей масленичной недели пекут блины, устраивают ярмарки и гулянья, а кульминацией становится прощание с Масленицей.
В последний день Масленицы "ЗИМ Галерея" подготовила специальную программу — концерт фольклорно-эстрадного ансамбля "То4ка-тире". Коллектив создан в 2016 году. Сегодня в его состав входят Александр Челноков (балалайка альт, бас), Дмитрий Косяков (балалайка прима), Иван Кирзон (ударные) и Анастасия Лукьянчикова (вокал).
Гости галереи услышат народную музыку в авторской эстрадной аранжировке, а также узнают о символах, значении и традициях празднования Масленицы.
Вход свободный.
