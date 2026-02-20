Пожилой тольяттинец перевел мошенникам почти полмиллиона рублей, желая купить автомобиль

В Тольятти в полицию обратился 71‑летний житель Центрального района, пострадавший от действий мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Со слов заявителя, на сайте по продаже подержанных машин он увидел заинтересовавшее его объявление. Продавец заверил, что проблем с покупкой не возникнет, если перечислить аванс на расчетный счет, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото автомобиля с разных ракурсов.
По указанию так называемого "менеджера" мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевел на указанный счет 400 тыс. рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.
На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
