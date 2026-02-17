Житель Чапаевска хотел купить пару автомобилей, но стал жертвой мошенников

В Чапаевске за помощью в полицию обратился 41-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Заявитель пояснил, что хотел купить машины себе и дочери и наконец нашел в Интернете автомобили по низкой цене, да еще и у одного продавца. Транспортные средства находились в Республике Беларусь, но владелец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и автомобили привезут в течение семи суток.

По просьбе автовладельца, мужчина в течение четырех месяцев под разными предлогами — ремонт, таможенный сбор и др. — переводил на разные банковские карты денежные средства. Когда сумма стала свыше 2,4 млн руб., немного знакомый с работой таможни мужчина заподозрил неладное. Он приехал на пропускной пункт и обнаружил, что купленные им автомобили там отсутствуют и никогда не были.

В настоящее время по заявлению несостоявшегося автовладельца возбуждено уголовное дело.