Пенсионерка из Самарской области по схеме "родственник попал в ДТП" отдала мошенникам 300 тыс. рублей

В Самарской области 79-летняя женщина стала жертвой мошенников по схеме "родственник попал в ДТП", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полиции она рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что ее родственник попал в ДТП. Чтобы избежать ответственности необходимо срочно передать деньги курьеру.

Пострадавшая хранившееся дома деньги передала неизвестному мужчине в своей квартире. Звонивший перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.