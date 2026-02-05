16+
Преступления Происшествия

Возобновлено самарское дело, касающееся арестованного спортсмена Андрея Королева

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова 2 февраля рассмотрела ходатайство прокурора Октябрьского района Игоря Шустова о возобновлении расследования дела о Солнечном рынке (находится на кольце Южной обводной дороги). Ранее предполагалось, что женщине продавали долю на рынке, но обманули на несколько миллионов. Расследование удалось возобновить после жалобы губернатору.

Напомним, в 2025 г. губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву поступила жалоба в связи с расследованием уголовного дела № 11701360049011953, возбужденного в 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения 3 млн руб., принадлежавших местной жительнице, под видом заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Долина". Согласно расписке и прочим документам, у женщины взяли деньги, но долю отдать позже отказались.

"По результатам расследования уголовного дела следователи неоднократно выносили постановления о прекращении уголовного дела, последний раз 25 июня 2025 г. по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления", — указано в жалобе губернатору.

Заявительница неоднократно обжаловала возбуждение дела в различные инстанции. После обращения к главе региона материалы снова поступили в прокуратуру, а там снова стали настаивать на возобновлении расследования.

По версии заявительницы, продавцами доли ООО "Долина" являлись супруги Королевы. В самом уголовном деле указано, что продавцом являлось ООО "Межрегиональный центр правовой защиты" (МЦПЗ). А в предварительном договоре купли-продажи — что продавец действует по доверенности от супруги Королева. В материалах расследования также имеются показания относительно роли Королева. В протоколе очной ставки между покупательницей и Андреем Королевым фигурирует их переписка в мессенджере, где Королев говорит, что "интересно получается, в предварительном договоре они должны отдать мне 4 млн, а отдали только 1 млн". Позже, по данным опроса покупательницы, Королев говорил, что получил еще часть денег и сделка состоится как полагается. Далее, по версии заявительницы, сделка отодвигалась, от "МЦПЗ" ей стали говорить, что она вымогает 3 млн, хотя у нее имелся на руках ордер об уплате. На очной ставке у следователя Андрей Королев пояснил, что показания заявительницы ему понятны, но он их не подтверждает, так как не являлся очевидцем сделки о продаже доли в ООО "Долина".

Уже в 2026 г. Андрея Королева, который ранее был президентом общественной организации "Федерация бокса Самарской области", задержали московские силовики. Королева обвиняют в участии  в убийстве полковника МВД Валерия Джураева (последнего застрелили в Тамбове в 2000 году).

Как следует из постановления суда от 2 февраля, которое есть в распоряжении Волга Ньюс, "самарское дело" тоже решили возобновить. Пока подозреваемыми указаны бизнесмены М. Е. и Е. А. Кондуровы: один живет в ОАЭ, а второй убыл на службу на СВО. 

