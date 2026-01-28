В Самаре двух экс-сотрудниц КЦСОН обвиняют в мошенничестве на 900 тыс. рублей

Прокуратура Советского района Самары утвердила обвинительное заключение двум бывшим сотрудницам Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа. Им вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, директор КЦСОН сговорилась с заведующей отделом срочных услуг. Они решили забирать себе зарплату и другие выплаты сотрудника, который фактически не работал, но приказ о его увольнении специально не издавали. Так, с марта 2023 г. по февраль 2024 г. обвиняемые присвоили более 900 тыс. рублей.

Уголовное дело направят в Советский районный суд Самары.