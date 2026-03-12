В Тольятти создатели финансовой пирамиды получили сроки за хищение 1,2 млрд рублей

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор в отношении пяти участников преступного сообщества. Подсудимых признали виновными по трём статьям УК РФ, а именно ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денег"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, руководство тольяттинского производственного кооператива "Фабрика Продуктов ВС" с 2009 г. действовала по принципу финансовой пирамиды: привлекала пайщиков по договорам инвестиционного займа, обещая доходность от 13 до 20% годовых. Инвестиционной деятельности не вела, а выплачивала доходы ранним вкладчикам за счёт средств новых пайщиков.
Организаторы оставили без денег жителей Самарской области, Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Казани, Ульяновска.
За 10 лет в пирамиду вложили средства свыше 2 600 граждан. Общий ущерб составил более 1,2 млрд рублей.
Суд приговорил обвиняемых к срокам от восьми до 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и наложил штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей. В доход государства конфискованы денежные средства в размере 861 тыс. рублей, компьютерная и цифровая техника, офисная мебель. Также сохранён арест на имущество осуждённых до исполнения судебного акта (квартиры, земельные участки, нежилые здания и помещения, автотранспорт, производственное оборудование).
