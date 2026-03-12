Внедрение ИИ-слежки за уборкой и парковкой в Самарской области вызвало денежный спор

В Самарской области снова собираются корректировать региональный закон об административных правонарушениях. Об этом сообщили в четверг, 12 марта на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Врио руководителя ГЖИ Георгий Степанян напомнил депутатам, что инспекция планирует в скором времени запустить в работу систему автоматизированного мониторинга качества содержания территорий. Специализированные аппаратные комплексы с камерами будут устанавливать на автомобили. При объезде территорий они с помощью искусственного интеллекта будут выявлять нарушения.

"Эти комплексы будут работать как камеры ГИБДД только в сфере благоустройства, — добавил Георгий Степанян. — На данный момент планируется тестирование одного комплекса, который будет передан Самарской области на безвозмездной основе московским производителем. Он будет установлен на автомобиль ГЖИ. Если в течение полугода получим положительный результат, пополнение регионального бюджета, то поставим вопрос о закупке дополнительных комплексов. В Московском области работает 6 таких комплексов, для Самарской области будет достаточно три".

Правовую основу для работы системы частично уже подготовили. В конце 2025 года губдума приняла поправки в законодательство, позволяющие рассмотрения дел об административных нарушениях без составления протокола, если они были зафиксированы на фото или видео с помощью технических средств, работающих в автоматическом режиме.

В список нарушений, к которым применяется данная норма, включили:

неисполнение обязанности по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной территории;

воспрепятствование проведению работ по уборке территории, по очистке кровель зданий от снега и наледи, вывозу мусора с контейнерных площадок, выразившееся в размещении транспортных средств на внутридворовых территориях и внутриквартальных проездах;

загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий, выразившееся в непроведении мероприятий:

по уборке мусора, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников; по очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан; по обработке прилегающей территории противогололедными реагентами; по покосу травы и обрезке поросли; по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере их заполнения.

Теперь же областное правительство внесло на рассмотрение губдумы поправки в региональный закон об административных правонарушениях, наделяющие ГЖИ полномочиями по рассмотрению таких дел. Цель — упростить привлечение нарушителей к ответственности.

"Подобный опыт зарекомендовал себя в Московской области, где дела о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях в области благоустройства рассматривает орган исполнительной власти региона, — отметил врио главы ГЖИ. — При этом порядок осуществления муниципального контроля и привлечение к ответственности при составлении протоколов административными комиссиями останется неизменным, что исключает необходимость перестройки существующих процессов на местном уровне".

Также поправки предусматривают наделение ГЖИ правом привлекать к административной ответственности за совершение нарушений при содержании территорий не только многоквартирных домов, но и нежилых зданий коммерческого, промышленного и иного назначения, в том числе за непроведение мероприятий по очистке крыш от снега, наледи и сосулек.

Выслушав доклад Георгия Степаняна, депутаты озвучили свои опасения. Одно из них касалось дублирования фиксации нарушений комплексами и сотрудниками органов власти. Но, по заверению врио главы ГЖИ, это будет исключено.

Больше же всего пересудов вызвал вопрос денег. Депутаты забеспокоились, что в результате внедрения комплексов и наделения ГЖИ новыми полномочиями муниципалитеты потеряют доходы от штрафов. Звучали предложения о приостановке процедуры принятия поправок для дальнейшего обсуждения с главами городов и районов.

Георгий Степанян пояснил, что штрафы за нарушения, предусмотренные муниципальными правовыми актами, будут уходить в муниципальные бюджеты. Как указано в законопроекте, к ним относятся неисполнение обязанностей по содержание придомовой территории и обеспечению свободных проходов к зданиям и свободных проездов во дворы, парковка на газоне, парковка во дворах, мешающая уборке территории и вывозу мусора.

В областную казну будут поступать штрафы за нарушения, предусмотренные региональным законодательством, а именно — непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок.

Несмотря на заверения руководства ГЖИ о том, что замечаний от глав муниципалитетов по законопроекту не поступало, депутаты решили их позвать на для обсуждения предлагаемых поправок. Совещание планируется провести в марте–апреле.