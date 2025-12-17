Депутаты губернской думы исполнят желания детей из города Снежное

В Самарской губернской думе установили новогоднюю елку, украшенную открытками с желаниями детей из донецкого города Снежное. Вот уже четвертый год подряд депутаты исполняют самые заветные мечты, и в канун волшебного праздника дети получают подарки из Самары.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" приносит много радости детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья, детям участников специальной военной операции. Депутаты Самарской губернской думы являются постоянными участниками этого предновогоднего марафона добра как в стенах областного законодательного собрания, так и в своих избирательных округах.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил: "Этот праздник любят и взрослые, и дети. Все ждут чудес и исполнения желаний. Мы продолжаем традицию и подготовим подарки для ребят из нашего города-побратима Снежное. Эту миссию депутаты всегда выполняют с радостью и очень ответственно". Как сообщил спикер, акция пройдет 23 декабря, по завершении последнего в этом году пленарного заседания. Все подарки парламентарии доставят в город Снежное в канун Нового года.