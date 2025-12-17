16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты губернской думы исполнят желания детей из города Снежное В губернской думе предложили увеличить финансовую поддержку молодых специалистов агропрома Геннадий Котельников: "Депутаты продолжают законодательно обеспечивать развитие региона" В Самарской области отмечают День выпуска первого Ил-2 Опыт Самарской области по развитию научно-популярного туризма представлен на заседании Совета законодателей ПФО

Законотворчество Власть и политика

Депутаты губернской думы исполнят желания детей из города Снежное

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской губернской думе установили новогоднюю елку, украшенную открытками с желаниями детей из донецкого города Снежное. Вот уже четвертый год подряд депутаты исполняют самые заветные мечты, и в канун волшебного праздника дети получают подарки из Самары.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" приносит много радости детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья, детям участников специальной военной операции. Депутаты Самарской губернской думы являются постоянными участниками этого предновогоднего марафона добра как в стенах областного законодательного собрания, так и в своих избирательных округах.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил: "Этот праздник любят и взрослые, и дети. Все ждут чудес и исполнения желаний. Мы продолжаем традицию и подготовим подарки для ребят из нашего города-побратима Снежное. Эту миссию депутаты всегда выполняют с радостью и очень ответственно". Как сообщил спикер, акция пройдет 23 декабря, по завершении последнего в этом году пленарного заседания. Все подарки парламентарии доставят в город Снежное в канун Нового года.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4