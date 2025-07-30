Геннадий Котельников: "Важно развивать сотрудничество в научно-образовательной сфере с КНР"

30 июля в региональном законодательном собрании состоялась рабочая встреча председателя Самарской губернской думы, председателя Совета ректоров вузов Самарской области, академика РАН Геннадия Котельникова с генеральным консулом Китайской Народной Республики в г. Казани Сян Бо.

Её участниками стали заместитель председателя Думы Екатерина Кузьмичева, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, представители Совета ректоров вузов Самарской области. Цель встречи — обсуждение возможностей расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере.

Самарская область планомерно и последовательно развивает взаимовыгодные деловые отношения и сотрудничество в различных сферах с КНР. Самара является побратимом городов Шэньчжэнь и Чжэнчжоу, Тольятти — побратим города Лоян. В мае 2025 года по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева заключено двустороннее соглашение с провинцией Цзянси о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Укрепляются и гуманитарные контакты, включая сотрудничество с китайскими партнерами в научно-образовательной сфере. Самарские студенты принимают активное участие в Российско-Китайском молодежном форуме в формате "Волга — Янцзы", который проходит в регионах ПФО.

Приветствуя участников встречи, Геннадий Котельников отметил, что Самарская область — активный участник всех ключевых проектов в сфере развития высшего образования и науки. Самарский регион — один из крупнейших вузовских центров страны: здесь работают 23 высших учебных заведений и их филиалов. Многие вузы реализуют образовательные программы обмена студентов России и Китая.

Потенциал развития сотрудничества между странами в сфере образования значителен, считает спикер регионального парламента: "Самарская область — это мощный экспортёр образования. Хочу подчеркнуть, что вузы нашего региона готовят специалистов практически по всем направлениям подготовки. Причём это вузы, которые имеют более чем вековую историю. Молодёжь интересуется культурой вашей страны, изучает китайский язык. Расширять сотрудничество очень важно в рамках совместных образовательных проектов. Одно из направлений обозначил губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев — это развитие беспилотных систем. Сегодня наши вузы готовы кратно увеличить приём студентов из КНР, взаимодействовать в научной сфере. Для этого создаются все условия".

Он также сообщил, что в прошлом году, когда отмечался 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Самарской области было открыто региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. Его возглавила директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков сообщил, что в вузах Самарской области обучаются более шести тысяч иностранных студентов, из них 223 — из Китайской Народной Республики.

Так, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева сегодня сотрудничает с 28 университетами Китая. Только в 2024 году более 30 научных публикаций родилось в соавторстве российских и китайских учёных. Уже десять лет Самарский государственный социально-педагогический университет реализует совместные образовательные программы с КНР. Например, программа академической мобильности, когда студенты двух стран учатся по обмену. Приволжский государственный университет путей сообщения готов кратно увеличить прием студентов из Китая по востребованным на рынке труда железнодорожным специальностям.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Казани Сян Бо подчеркнул, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и для сотрудничества между Самарской областью и Китаем здесь есть мощная основа и хорошие результаты: "Наша основная задача — способствовать дружественным контактам и взаимовыгодному сотрудничеству субъектов Приволжского федерального округа с китайскими регионами, и мы готовы поддерживать укрепление связей между Самарской областью и Китаем в рамках формата в формате "Волга — Янцзы" и побратимских связей между регионами, городами. Мы будем и далее стимулировать расширение торговли, инвестиций и гуманитарные связи в области образования, культуры, туризма, а также поддерживать укрепление связей с местными законодательными органами Китая. Я пригласил глубокоуважаемого Геннадия Петровича Котельникова посетить Китай с визитом. Я очень надеюсь, что это получится".