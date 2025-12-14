С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера

В Самарской области с понедельника, 15 декабря, вступает в силу новая, постоянная схема движения межмуниципального автобусного маршрута № 429 "Новокуйбышевск — Самара". В развитие социальной инициативы по поручению губернатора Вячеслава Федорищева маршрут будет напрямую продлен до областного онкологического диспансера на трех рейсах в день.

Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров. Новая схема обеспечивает максимальное удобство: пассажирам, следующим на лечение и консультации, теперь не требуется пересадка на автостанции "Аврора". Автобус следует по маршруту "Новокуйбышевск — Онкоцентр" и обратно.

Расписание рейсов маршрута № 429 до онкодиспансера:

Из Новокуйбышевска до остановки "Онкоцентр": 6:00, 10:05, 14:20.

От остановки "Онкоцентр" в Новокуйбышевск: 7:30, 11:35, 15:50.

Остальные рейсы маршрута № 429 сохраняют движение по действующей схеме до автостанции "Аврора" с интервалом 20 минут.

"Мы проанализировали пилотный проект с шаттлом. Убедившись в востребованности прямой связи и изучив пассажиропоток, переходим к постоянному решению. Три пары специально выделенных "бесшовных" рейсов в день — оптимальный режим, который позволяет, с одной стороны, гарантировать комфортный прямой проезд для пациентов, а с другой — не снижать частоту движения основного маршрута для всех остальных пассажиров", — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Таким образом, обращение жителей Новокуйбышевска, прозвучавшее на прямой линии губернатора Самарской области, получает полное и окончательное решение.

Напомним, что для повышения транспортной доступности онкодиспансера с 1 января 2026 г. также запланирован запуск нового городского маршрута от автостанции "Аврора".