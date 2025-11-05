Авито Авто: 27% россиян, планирующих покупку машины, предпочитают отечественные марки

Эксперты Авито Авто выяснили, что каждый пятый россиянин планирует покупку автомобиля в ближайшие время и многие из них склоняются к отечественному автопрому. Такое настроение рынка подчеркивает и статистика: спрос на новые российские автомобили оказался выше на 6,7%, чем в начале года. Поэтому в рамках стратегического партнерства с LADA Авито Авто запускает эксклюзивную акцию, которая дает возможность купить новый автомобиль бренда на платформе с дополнительной скидкой от производителя.

По результатам опроса, проведенного Авито Авто, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов, опережая японские (26%) и китайские (22%) марки, остальные 25% приходятся на европейские, корейские и американские бренды.

В числе критериев, которые сильнее всего могут повлиять на выбор того или иного предложения, респонденты называют цену авто (64%), стоимость обслуживания и запчастей (54%), а также его дизайн и комфорт (53%). При этом наличие скидки при покупке может стать главным мотиватором для принятия решения среди 64% участников опроса. Для сравнения: шины в подарок или специальные кредитные условия привлекают 47% и 30% респондентов соответственно.

Отвечая на предпочтения пользователей, платформа Авито Авто запустила эксклюзивную акцию, в рамках которой покупатели, позвонившие дилеру из объявления на платформе, смогут получить дополнительную скидку до 50 тыс. рублей при покупке новых автомобилей LADA. Предложение действует с 27 октября по 31 декабря 2025 года и распространяется на популярные модели: LADA Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.

Запуск акции происходит на фоне растущего интереса россиян к отечественным маркам. По данным Авито Авто, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на новые автомобили Xcite увеличился на 93,5%, а на LADA — на 12,1%. Серьезный прирост зафиксирован у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).

Рост популярности продукции российского автопрома совпадает с расширением доли отечественных автомобилей в предложении. Так, в сентябре она увеличилась на 2,4 п. п. к августу и достигла 30,1%, а в первой половине октября показатель стал еще на 2,6 п. п. выше сентябрьского уровня. Их средняя цена среди предложений на Авито сейчас зафиксировалась на отметке в 1 668 900 рублей.

"Мы в Авито стремимся сделать покупательский опыт максимально положительным, поэтому постоянно совершенствуем наши сервисы и запускаем совместные инициативы с партнерами, чтобы предложить наиболее выгодные условия для наших пользователей. В рамках стратегического партнерства с LADA мы запустили эксклюзивную акцию, которая дает возможность заключить сделку о покупке новых автомобилей бренда на платформе с дополнительной скидкой от производителя. Мы ожидаем, что такое предложение еще больше подстегнет растущий интерес пользователей в отношении отечественных авто", — пояснил Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

"Стратегия LADA направлена на постоянное расширение каналов взаимодействия с клиентами. Партнерство с Авито Авто и запуск эксклюзивной акции — это закономерный шаг, который позволяет нам предложить потребителям дополнительную выгоду в привычной и удобной цифровой среде. Данная инициатива еще больше повышает доступность наших новых автомобилей и упрощает процесс покупки, делая его более комфортным и прозрачным", — прокомментировала Анна Курочкина, директор по маркетингу АО "АВТОВАЗ".