Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Проект приурочен к трём знаковым событиям: выпуску 100-миллионного отчета Автотеки, к 100-летию советского периода РГБ и достигнутому показателю в 200 млн единиц хранения в фонде библиотеки. В рамках проекта было проведено исследование аудитории Ленинки и Автотеки в возрастном разрезе, а также создана инсталляция, посвященная прошлому и настоящему автомобилей и проверке их истории.

По данным РГБ, доля молодёжной аудитории в общем количестве новых посетителей составила 52,2%. Данные Автотеки показывают, что в 2025 году доля пользователей 18–24 лет выросла на 75% и достигла 21% от общей аудитории сервиса — это самый высокий темп прироста среди всех возрастных групп. На платформе Авито Авто доля проверок этой категорией пользователей за пять лет увеличилась на 82% — теперь доля молодых пользователей составляет 20% от всей аудитории.

Статистика показала важный тренд: молодое поколение хочет получать информацию из достоверных источников, находя в них основу для формирования ответственности и осознанности в принятии важных решений, в том числе при выборе авто с пробегом. Эти тренды, зафиксированные в двух сферах, легли в основу совместного проекта. В нем объединились Автотека, недавно предоставившая 100-миллионный отчет, и Российская государственная библиотека, архив которой преодолел отметку в 200 млн единиц хранения.

Совместный проект также позволяет взглянуть, как менялись процесс проверки автомобилей и сами машины за прошедший век. Его результат — инсталляция в холле Российской государственной библиотеки, которую сможет увидеть каждый читатель до 13 декабря. Концепция инсталляции "когда проверяешь прошлое — открываешь будущее" отражается в собранных и задействованных в ее создании материалах: здесь соседствуют инструкции ГАИ 1930-х, схемы приборов из советских методичек и современные отчеты об истории авто от Автотеки. Оценку состояния машины представляют плакаты ремонтных мастерских, иллюстрации дефектов кузова из профессиональных пособий и интерактивные схемы повреждений из отчетов Автотеки, где с помощью ИИ отмечаются элементы, которые были задействованы в ДТП. Также здесь можно увидеть архивные объявления, ценники, справочники по моделям рядом с отчетами Автотеки по истории эксплуатации авто. Все исторические документы взяты из фондов Российской государственной библиотеки и представлены в их цифровых копиях — через Национальную электронную библиотеку, что подчеркивает общий фокус партнеров: достоверность прошлого и технологичность его подачи.

Сотрудничество показывает: сегодня Автотека и Российская государственная библиотека — это цифровые хранилища, которые опираются на классические принципы работы с данными, включающие полноту, достоверность и прозрачность, и одновременно используют передовые технологии для их структурирования и доступной для молодого поколения подачи — от оцифровки редких изданий до ИИ рекомендаций в отчетах об истории авто.

"В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории — особенно молодой — первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке это — подлинники, архивные документы. В Автотеке — данные из более чем 2 тыс. официальных источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию: они доверенные посредники между прошлым и взвешенным будущим решением на основе данных. Для нас достижение отметки в 100 млн сформированных отчетов — это знак доверия от наших пользователей. И подтверждение того, что наш сервис отвечает их потребностям", — прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

"Цифровизация — это не замещение архива, а его новая форма существования. Оцифровывая тысячи единиц хранения, мы делаем накопленную за века информацию доступной, сопоставимой, применимой. Автотека делает то же самое с историей автомобилей: собирает, верифицирует, структурирует — чтобы из потока данных получилось решение. Когда проверяешь прошлое — открываешь будущее. Эта фраза не метафора — это алгоритм мышления нового поколения, который объединяет институты, казалось бы, разного профиля. И именно он лег в основу нашего совместного проекта", — подчеркнул Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки.

