Авито: самарцы чаще всего покупают запчасти от "АвтоВАЗа"

Запчасти в Самаре в среднем подешевели на 8% в течение ноября, при этом чаще всего на Авито покупают детали от "АвтоВАЗа". Аналитики платформы с наступлением холодов представили отчет, какие детали и производители стали наиболее востребованы со сменой сезона, и как изменились цены.
Снижение цен
Цены на новые запчасти в Самаре за последний месяц снизились на 8%. Самое заметное снижение показали двигатели и детали для них — они стали дешевле на 16%, а средняя стоимость запчасти составила 27 000 рублей. На 12% стали дешевле новые запчасти рулевого управления — их в среднем покупали за 6 000 рублей. Электрооборудование подешевело на 11%, до 4 000 рублей. Автосвет стал дешевле на 8% — он в среднем обходился пользователям в 8 000 рублей. Также на 7% подешевели аккумуляторы, до 4 000 рублей.
"За последний месяц на фоне роста количества предложений и числа продавцов на площадке мы видим небольшое снижение цен. Большой объем предложения позволяет предоставлять более конкурентные и прозрачные цены, а также максимально широкую вилку по ценам и ассортименту — каждый может найти товар под свой бюджет и запрос", — прокомментировал Алексей Головин, директор бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в Авито.
Популярные бренды и запчасти
Чаще всего пользователи покупают новые запчасти от "АвтоВАЗ". На них пришлось 11% продаж из 250 марок, представленных на Авито. На втором месте — детали "Сызрань". На них пришлось 3% продаж. Тройку лидеров замыкают запчасти от Sat с долей в 2,5%. Также по 2% продаж пришлось на детали "Кампласт" и СЕВиЕМ.
Наибольшая доля продаж новых запчастей на Авито вновь приходится на кузовные детали (36% продаж). На втором месте — автосвет (11% продаж). Тройку лидеров замыкают подвески (8% продаж). Также в топ-5 вошли двигатели (7% продаж) и электрооборудование (7% продаж).
