Авито Авто: Voyah Free стал самым популярным электрокаром у самарцев

Наибольшей популярностью в 2025 году у самарских покупателей пользовались экологичные автомобили марок Li Auto, Tank, Voyah, Geely и Wey. Среди моделей наиболее востребованными оказались Voyah Free, Tank 500, Geely EX5, Seres M5 и Seres M7, при этом самым популярным автомобилем стал Voyah Free.
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику по спросу, предложению и средним ценам на новые электромобили и гибриды, представленные на Авито Авто в 2025 году в Самарской области, и сравнили их с показателями 2024 года.
Наибольший рост числа объявлений зафиксирован за машинами Geely (+27,6%) и Wey (+17,6%).
По числу объявлений на Авито Авто в 2025 году лидировали автомобили марок Voyah и Tank (по 16,7% от предложения на новые электрокары и гибриды), а также Geely (12,6%), Seres (8,2%) и Wey (6,8%). Среди моделей чаще всего встречались Tank 500 (15,3%), Voyah Free (14,6%), Geely EX5 (4,8%), Seres M7 (4,4%) и Seres M5 (3,7%).
Средняя стоимость нового автомобиля с такими силовыми установками составила 6 690 000 рублей. Среди моделей доступнее стали Voyah Free (-17,5%, до 6 590 000 рублей) и Seres M7 (-2,6%, до 7 490 000 рублей).
"В 2025 году доля гибридов и электрокаров в общем объеме новых авто в России выросла на 13,3% и составляет 3,3% в общем объеме предложения. Этому во многом способствует расширение ассортимента новых электромобилей и гибридов: впервые появились, например, EXEED Exlantix ET, Geely EX5 EM-i, Zeekr 9X. Однако именно из-за того, что рынок быстро растет и обновляется, выбрать подходящую модель оказывается не всегда просто. В этом случае может помочь Журнал Авито Авто, где публикуются статьи о новинках автопрома, в том числе напрямую от редакции в Китае", — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
