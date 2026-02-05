Авито Авто: в Самарской области подешевели дизельные автомобили

Средняя цена дизельного автомобиля на вторичном рынке Самарской области за год снизилась на 4,2% и составила 2,3 млн рублей. В топ-5 по популярности вошли автомобили немецких, корейских и японских марок. Эксперты Авито Авто проанализировали спрос и предложение на дизельные автомобили с пробегом в регионе в 2025 году.

По данным платформы, наиболее востребованными у самарцев были дизельные авто Toyota, BMW, Volkswagen, Hyundai. Наибольшей популярностью пользовались Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser, Volkswagen Touareg, BMW X5, BMW 5 серия, Mitsubishi L200, Renault Duster, BMW X6, BMW X6, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento, Toyota Hilux.

Несмотря на то что спрос по сравнению с 2024 годом остался практически неизменным, авто отдельных марок стали привлекать больше внимания среди жителей региона. Так, спрос вырос на Toyota на 9,6%, Lexus — на 9%, а на Land Rover — на 8,2%. Среди моделей по динамике показателя лидировали BMW 5 серия (+42,4%), SsangYong Actyon (+20,8%), Land Rover Discovery (+18,3%), Volkswagen Amarok (+17,2%), Toyota Land Cruiser Prado (+10%), Lexus LX (+9%), Mercedes-Benz GL-класс (+7,5%), Toyota Land Cruiser (+6,2%), Toyota Hilux (+6,2%) и Hyundai Palisade (+4,6%).

Предложение в регионе на дизельные автомобили с пробегом на платформе за год выросло на 4,5%. В ТОП-5 по предложению в регионе вошли марки Toyota (14,4% всех предложений), BMW (14,2%), Volkswagen (9,6%), Mercedes-Benz (7,7%) и Hyundai (6,6%). Среди моделей по числу предложений лидировали Toyota Land Cruiser Prado (6,8%), Toyota Land Cruiser (5,4%), Volkswagen Touareg (4%), BMW X5 (3,1%) и Renault Duster (2,9%).

В Самарской области, по сравнению с 2024 годом выросло предложение на авто марок Land Rover (+14,3%), Nissan (+14%), Mercedes-Benz (+10,5%), Mitsubishi (+10,5%) и Lexus (+10,4%). Среди моделей наиболее заметно увеличилось число объявлений о продаже Land Rover Range Rover (+25,3%), Hyundai Palisade (+23,1%), Kia Sportage (+21%), Land Rover Discovery (+18,5%) и Land Rover Range Rover Sport (+17,1%). Также в топ-10 по динамике вошли BMW X5 (+13,9%), Audi Q7 (+13%), BMW X6 (+12,2%), Lexus LX (+10,5%) и SsangYong Actyon (+10,1%).

Среди самых популярных моделей наиболее заметно подешевели Volkswagen Tiguan (-24,9%, до 1 630 000 рублей), Volkswagen Amarok (-22,5%, до 1 550 000 рублей), Toyota Hilux (-21,2%, до 2 700 000 рублей), BMW X3 (-19,6%, до 2 990 000 рублей), Mitsubishi L200 (-14%, до 1 540 000 рублей), BMW X6 (-13,7%, до 4 100 000 рублей), Renault Duster (-12,7%, до 1 200 000 рублей), Hyundai Palisade (-12,2%, до 3 950 000 рублей), Audi Q7 (-11,9%, до 3 700 000 рублей), SsangYong Actyon (-11,8%, до 750 000 рублей).

"По нашим данным, на вторичном рынке автомобилей в России за год доля дизельных автомобилей в общем объеме предложения не изменилась и составила 9,5%. Такие авто остаются востребованными благодаря сочетанию высокой топливной экономичности, надежности и долговечности, особенно в условиях длительных поездок и интенсивной эксплуатации. Кроме того, современные дизельные двигатели соответствуют строгим экологическим стандартам, сохраняя при этом свои традиционные преимущества. Если автомобиль выбирается на вторичном рынке, важно убедиться в его реальном техническом состоянии и истории эксплуатации — ведь именно от этого зависит, насколько долго машина прослужит новому владельцу. Узнать всю доступную информацию — в том числе, как и где автомобиль обслуживался, участвовал ли в ДТП — можно с помощью сервиса Автотека", — отметил Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека в Авито.