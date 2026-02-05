16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Авто: в Самарской области подешевели дизельные автомобили "Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов Авито Авто: Voyah Free стал самым популярным электрокаром у самарцев Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч

Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто: в Самарской области подешевели дизельные автомобили

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Средняя цена дизельного автомобиля на вторичном рынке Самарской области за год снизилась на 4,2% и составила 2,3 млн рублей. В топ-5 по популярности вошли автомобили немецких, корейских и японских марок. Эксперты Авито Авто проанализировали спрос и предложение на дизельные автомобили с пробегом в регионе в 2025 году.

По данным платформы, наиболее востребованными у самарцев были дизельные авто Toyota, BMW, Volkswagen, Hyundai. Наибольшей популярностью пользовались Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser, Volkswagen Touareg, BMW X5, BMW 5 серия, Mitsubishi L200, Renault Duster, BMW X6, BMW X6, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento, Toyota Hilux.

Несмотря на то что спрос по сравнению с 2024 годом остался практически неизменным, авто отдельных марок стали привлекать больше внимания среди жителей региона. Так, спрос вырос на Toyota на 9,6%, Lexus — на 9%, а на Land Rover — на 8,2%. Среди моделей по динамике показателя лидировали BMW 5 серия (+42,4%), SsangYong Actyon (+20,8%), Land Rover Discovery (+18,3%), Volkswagen Amarok (+17,2%), Toyota Land Cruiser Prado (+10%), Lexus LX (+9%), Mercedes-Benz GL-класс (+7,5%), Toyota Land Cruiser (+6,2%), Toyota Hilux (+6,2%) и Hyundai Palisade (+4,6%).

Предложение в регионе на дизельные автомобили с пробегом на платформе за год выросло на 4,5%. В ТОП-5 по предложению в регионе вошли марки Toyota (14,4% всех предложений), BMW (14,2%), Volkswagen (9,6%), Mercedes-Benz (7,7%) и Hyundai (6,6%). Среди моделей по числу предложений лидировали Toyota Land Cruiser Prado (6,8%), Toyota Land Cruiser (5,4%), Volkswagen Touareg (4%), BMW X5 (3,1%) и Renault Duster (2,9%).

В Самарской области, по сравнению с 2024 годом выросло предложение на авто марок Land Rover (+14,3%), Nissan (+14%), Mercedes-Benz (+10,5%), Mitsubishi (+10,5%) и Lexus (+10,4%). Среди моделей наиболее заметно увеличилось число объявлений о продаже Land Rover Range Rover (+25,3%), Hyundai Palisade (+23,1%), Kia Sportage (+21%), Land Rover Discovery (+18,5%) и Land Rover Range Rover Sport (+17,1%). Также в топ-10 по динамике вошли BMW X5 (+13,9%), Audi Q7 (+13%), BMW X6 (+12,2%), Lexus LX (+10,5%) и SsangYong Actyon (+10,1%).

Среди самых популярных моделей наиболее заметно подешевели Volkswagen Tiguan (-24,9%, до 1 630 000 рублей), Volkswagen Amarok (-22,5%, до 1 550 000 рублей), Toyota Hilux (-21,2%, до 2 700 000 рублей), BMW X3 (-19,6%, до 2 990 000 рублей), Mitsubishi L200 (-14%, до 1 540 000 рублей), BMW X6 (-13,7%, до 4 100 000 рублей), Renault Duster (-12,7%, до 1 200 000 рублей), Hyundai Palisade (-12,2%, до 3 950 000 рублей), Audi Q7 (-11,9%, до 3 700 000 рублей), SsangYong Actyon (-11,8%, до 750 000 рублей).

"По нашим данным, на вторичном рынке автомобилей в России за год доля дизельных автомобилей в общем объеме предложения не изменилась и составила 9,5%. Такие авто остаются востребованными благодаря сочетанию высокой топливной экономичности, надежности и долговечности, особенно в условиях длительных поездок и интенсивной эксплуатации. Кроме того, современные дизельные двигатели соответствуют строгим экологическим стандартам, сохраняя при этом свои традиционные преимущества. Если автомобиль выбирается на вторичном рынке, важно убедиться в его реальном техническом состоянии и истории эксплуатации — ведь именно от этого зависит, насколько долго машина прослужит новому владельцу. Узнать всю доступную информацию — в том числе, как и где автомобиль обслуживался, участвовал ли в ДТП — можно с помощью сервиса Автотека", — отметил Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека в Авито.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1