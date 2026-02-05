16+
В Самарской области стартовал приём заявок на конкурс афиш окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области стартовал региональный этап конкурса афиш и плакатов, который проводится в рамках VII фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Прием заявок на конкурс продлится до 22 февраля 2026 года. Теперь не только актеры, но и художники, дизайнеры и просто творческие люди могут стать частью большого театрального события.

К участию приглашаются: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Самарской области, обучающиеся в учебных заведениях или работающие в организациях и учреждениях, расположенных на территории региона. Работы на конкурс принимаются в двух возрастных категориях: дети от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет включительно. Это могут быть живописные работы или работы, выполненные с помощью графических программ, форматом не менее А3.

На конкурс принимаются афиши и плакаты, популяризирующие фестиваль "Театральное Приволжье", информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий в рамках регионального и окружного этапов, а также включающие информацию о любом спектакле-участнике фестиваля. Плакаты могут содержать призыв принять участие в фестивале или посмотреть спектакли, а также общую информацию об этапах, номинациях и форматах проведения фестиваля.

Каждый участник может предоставить не более трех афиш или плакатов, при этом работы, опубликованные ранее в иных проектах, на конкурс не принимаются. Для подачи заявки необходимо на сайте проекта театральноеприволжье.рф заполнить форму во вкладке "Конкурс афиш" и приложить файл с работой. Там же размещено положение конкурса.

Работы будет оценивать региональное экспертное жюри, в состав которого входят приглашенные эксперты из области театрального и изобразительного искусства. Региональный отбор лучших работ пройдет с 24 февраля по 4 марта, экспертная оценка работ на окружном уровне состоится с 5 по 15 марта, а итоги конкурса афиш подведут 27 марта, во всемирный день театра. Победители получат дипломы и памятные подарки.

Напомним, все театральные постановки — финалисты фестиваля сезона 2025–2026 годов размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты"). В этом году сохранились традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".

Проект "Театральное Приволжье" реализуется по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова для вовлечения молодежи в театральную среду, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.

