В Самарской области стартовал приём заявок на конкурс афиш окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

В Самарской области стартовал региональный этап конкурса афиш и плакатов, который проводится в рамках VII фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Прием заявок на конкурс продлится до 22 февраля 2026 года. Теперь не только актеры, но и художники, дизайнеры и просто творческие люди могут стать частью большого театрального события.

К участию приглашаются: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Самарской области, обучающиеся в учебных заведениях или работающие в организациях и учреждениях, расположенных на территории региона. Работы на конкурс принимаются в двух возрастных категориях: дети от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет включительно. Это могут быть живописные работы или работы, выполненные с помощью графических программ, форматом не менее А3.

На конкурс принимаются афиши и плакаты, популяризирующие фестиваль "Театральное Приволжье", информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий в рамках регионального и окружного этапов, а также включающие информацию о любом спектакле-участнике фестиваля. Плакаты могут содержать призыв принять участие в фестивале или посмотреть спектакли, а также общую информацию об этапах, номинациях и форматах проведения фестиваля.

Каждый участник может предоставить не более трех афиш или плакатов, при этом работы, опубликованные ранее в иных проектах, на конкурс не принимаются. Для подачи заявки необходимо на сайте проекта театральноеприволжье.рф заполнить форму во вкладке "Конкурс афиш" и приложить файл с работой. Там же размещено положение конкурса.

Работы будет оценивать региональное экспертное жюри, в состав которого входят приглашенные эксперты из области театрального и изобразительного искусства. Региональный отбор лучших работ пройдет с 24 февраля по 4 марта, экспертная оценка работ на окружном уровне состоится с 5 по 15 марта, а итоги конкурса афиш подведут 27 марта, во всемирный день театра. Победители получат дипломы и памятные подарки.

Напомним, все театральные постановки — финалисты фестиваля сезона 2025–2026 годов размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты"). В этом году сохранились традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль".