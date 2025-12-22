В СамАрте состоялась премьера спектакля "Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда

Специально к новогодним праздникам театр "СамАрт" выпустил спектакль, который не обещает легкого развлечения, но предлагает честный разговор о милосердии и истинной красоте.

"Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда начинается как волшебная история: в огромном замерзшем лесу темной ночью падает звезда, и на месте ее падения находят маленького мальчика — прекрасного, как небесный свет, и такого же холодного.

Сказки, которые сегодня знает весь мир, Уайльд сочинял для своих сыновей. Однако "Мальчик-звезда", опубликованный в 1891 г. в сборнике "Гранатовый домик", всегда выделялся особой жесткостью и взрослым взглядом на природу человека. Под формой притчи здесь скрыта история формирования личности, где красота становится не наградой, а испытанием, а взросление — болезненным и необратимым процессом.

В версии "СамАрта" историю мальчика-звезды рассказывают и поют обитатели леса — странные, гротескные, трогательные существа, которые становятся его проводниками на жизненном пути. На сцене появятся Злой колдун и трепетная Горлинка, ироничная Жаба и мудрый Крот. Это не просто персонажи сказки, а фигуры внутреннего пути — встречи, через которые герой постепенно утрачивает свое холодное превосходство и начинает чувствовать чужую боль.

"Звездный мальчик" — история о красоте как травме. С самого начала герой наделен абсолютным преимуществом: он прекрасен. Эта исключительность лишает его эмпатии и способности к соотнесению себя с миром. Его жестокость — не врожденное зло, а следствие отсутствия опыта равенства и уязвимости. Мир для него делится на "достойных" и "недостойных", а сострадание подменяется высокомерием.

Кульминацией становится сцена отвержения матери — униженной и нищей. По сути, это отказ не только от человека, но и от собственной человеческой части: происхождения, телесности, слабости, стыда. После этого разрыва внешний облик героя начинает соответствовать внутреннему состоянию — красота исчезает, уступая место опыту боли, страха и одиночества.

Именно потеря внешней привлекательности становится началом настоящего взросления. Мальчик впервые проживает то, что раньше причинял другим. Пройдя через боль и унижение, герой учится понимать людей — но это понимание не гарантирует ему награды. Уайльд лишает героя утешительного финала, разрушая наивную фантазию о том, что исправление обязательно будет вознаграждено.

Режиссер о спектакле

Режиссер спектакля, художественный руководитель Санкт-Петербургского Городского театра Наталия Лапина говорит, что в сказке Уайльда ее в первую очередь привлек поэтический, образный и довольно взрослый язык, а также необычная история "неслучившегося Рождества". Это, по ее словам, рассказ о ребенке, который вынужден слишком быстро повзрослеть. Именно этот процесс и вынесен в подзаголовок спектакля — "путь души".

Работая над визуальным образом постановки вместе с художником Александром Якуниным, режиссер сознательно отказалась от конкретных временных примет. В самой сказке Уайльда нет точного времени действия, и, по ее мнению, эта история не принадлежит современности напрямую. Поэтому сценический мир спектакля погружен в эстетику средневековой живописи — с ее фантастичностью, гротеском и гипертрофированными образами, отсылающими к Босху и Брейгелю.

Особое внимание режиссер уделяет финалу. Она подчеркивает, что на русском языке существует множество версий сказки — от близких к оригиналу до откровенно смягченных, "детских". Работая над инсценировкой, Лапина опиралась на английский текст Уайльда. В оригинале мальчик, не выдержав испытаний, довольно быстро умирает. В спектакле "СамАрта" герой не погибает, а возвращается туда, откуда пришел — на небо. Этот финал, по замыслу режиссера, напрямую связан со структурой спектакля: каждая душа приходит в мир, чтобы чему-то научиться, пройти свой урок и затем уйти обратно. Таков и путь Звездного мальчика.

История без утешения

В интерпретации "СамАрта" "Звездный мальчик" остается тревожной сказкой — тревожной прежде всего для взрослых. Она говорит о том, что красота, талант и успех не защищают от нравственного распада, что любовь нельзя заслужить статусом, а путь к человечности почти всегда проходит через утрату иллюзий.

Финал спектакля — возвращение героя на небо — звучит не как наказание и не как победа, а как завершение внутреннего цикла. Душа выполнила задачу: научилась чувствовать другого. Мир людей в этой истории оказывается не домом, а пространством обучения. Мы привыкли ждать от новогодней сказки волшебства и счастливого финала, но волшебная история не обязательно должна быть утешительной — иногда она нужна, чтобы научить чувствовать. Именно поэтому формальное возрастное ограничение 6+ кажется заниженным: для шестилетнего зрителя этот опыт слишком сложен, слишком многослоен. Но и маркировка 12+ отсекает тех, для кого эта история могла бы стать первой серьезной встречей с темой ответственности и сострадания. Возможно, "Звездный мальчик" — редкий случай спектакля, который точнее всего прозвучит для зрителей 7-10 лет, уже готовых к трудному, но важному разговору.

Премьерные показы спектакля "Звездный мальчик" пройдут в театре "СамАрт" с 20 по 30 декабря и с 3 по 6 января. Главные роли исполняют заслуженные артисты Самарской области Павел Маркелов и Алексей Меженный, а также Ольга Ламинская, Татьяна Михайлова, Ренат Набиуллин, Алексей Елхимов и другие. В создании спектакля участвуют режиссер по пластике Николай Куглянт, музыкальный руководитель Тина Тарусина, художник по свету Денис Гришин и технолог Федор Мизюков.