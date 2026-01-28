16+
Театр Культура

Не стало руководителя Молодежного драматического театра Владимира Коренного

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 28 января, после скоротечной болезни скончался директор, художественный руководитель Молодежного драматического театра, заслуженный артист Самарской области Владимир Коренной.

Владимир Лукич родился 20 мая 1949 года. В 1972 г. окончил Свердловское театральное училище по специальности "Артист драматического театра". Работал в Свердловском театре юного зрителя, в драматических театрах в Омске, Кемерово, Иванове и Тольятти. С марта 2005 г. работал в должности директора Театра юного зрителя Тольятти, в марте 2006 г. Театр юного зрителя Тольятти был переименован в Молодежный драматический театр.

В Молодежном драматическом театре Коренной работал не только директором, но и художественным руководителем, и артистом драмы — ведущим мастером сцены, исполняющим роли в репертуарных спектаклях, таких как "Любовь по-итальянски", "Дикарь", "Плачу вперед", "Последняя любовь". В 2014 г. Коренному В.Л. присвоено почетное звание "Заслуженный артист Самарской области".

Владимир Коренной имел активную гражданскую позицию, участвовал в культурной и общественной жизни Тольятти и Самарской области. Являлся членом Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти, активно участвовал в акциях, направленных на укрепление доверия граждан к органам внутренних дел. В 2021 году за активное участие в работе Общественного совета Владимир Коренной был награжден дипломом лауреата конкурса в номинации "Личный вклад", проводимым Общественным советом при МВД России под председательством Кучерены А.Г.

На протяжении многих лет Коренной В.Л. был ведущим городских мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая, Дня Победы, Дня города. Владимира Коренного приглашали в состав жюри различных конкурсов и фестивалей.

Благодаря своему высокому профессиональному мастерству и опыту Владимир Коренной входил в состав аттестационной комиссии выпускников кафедры "Актерское мастерство" Волжского университета имени В. Н. Татищева.

Владимир Коренной — член Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации". Совмещая работу директора с творческой деятельностью, Владимир Коренной стремился к личностному и профессиональному росту, повышал свою квалификацию, систематически участвовал в семинарах, конференциях.

Деятельность Владимира Коренного была отмечена многочисленными благодарственными письмами.
За время работы Владимира Коренного в театре обновилась материально-техническая база учреждения, создано более 70 новых спектаклей, сформировалась широкая благодарная зрительская аудитория.

Своей профессиональной деятельностью Коренной Владимир Лукич внес значительный вклад в развитие культуры городского округа Тольятти, в формирование нравственного, интеллектуального и эстетического мира жителей Тольятти.

Информация о месте и времени прощания с Коренным В.Л. будет сообщена дополнительно.

