Театр Культура

В театре оперы и балета зрителям рассказали о "Тайнах "Трех масок короля"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском театре оперы и балета в честь Дня артиста прошла встреча со зрителями "Тайны "Трех масок короля" (18+), которая состоялась перед показом балета-притчи "Три маски короля" (12+).

Фото: театр оперы и балета

"Свой праздник артисты, естественно, отмечают на сцене, продолжая дарить свой талант. И такой формат встречи — это попытка стереть грань между залом и исполнителями, максимально близко общаться, обмениваться мнениями. Для нас очень важна связь со зрителями", — отметил художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Встреча началась в Большом зале, где хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов рассказал об особенностях постановки, а заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева на сцене исполнили два фрагмента из балета.

"Уверен, не случайно именно этот спектакль выбран для того, чтобы первый раз отметить День артиста. И формат мероприятия, предложенный руководством театра, мне кажется, любому человеку будет крайне интересен. Искусственный интеллект настолько заполонил пространство вокруг нас, что уже мало остается настоящего. И именно это погружение в процесс заставляет чувствовать себя живым. А "Три маски короля" — именно тот спектакль, который в свое время произвел небольшую революцию в существовании Самарского театра оперы и балета", — поделился Юрий Смекалов, хореограф-постановщик и соавтор либретто балета-притчи "Три маски короля".

Потом гостям предоставили уникальную возможность подняться на сцену и сделать фотографии с Главной маской.

Далее гости переместились в буфет, где приняли участие в съемках подкаста. Секреты балета-притчи раскрыли: хореограф-постановщик и соавтор либретто Юрий Смекалов, заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, ведущий солист Сергей Гаген и солистка Екатерина Фатеева.

Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области, ведущая солистка балета Шостакович Опера Балет: "Мы же работаем на сцене, и ежедневно готовимся к выходу в спектакле — репетиции, тренировки… Поэтому каждая встреча с залом для артистов — огромное событие. А диалог со зрителем в таком формате, как сегодня, лицом к лицу — это откровение для нас, новый и интересный опыт".

