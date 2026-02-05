В Самарском оперном театре пройдёт арт-променад "Путь любви"

14 февраля в 11:30 и 17:00 на сцене Самарского академического театра имени Д. Д. Шостаковича состоится арт-променад "Путь любви" (16+). Мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова "Крылья. Время любить".

Подарите себе и близкому человеку уникальное театральное впечатление в День всех влюблённых.

Арт-променад "Путь любви" — поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра, финальной точкой которого станет творческая встреча и презентация книги хореографа, балетмейстера-постановщика Александры Тихомировой "Время любить".

Встреча позволит поразмышлять о красоте, сложности чувств вместе с Александрой Тихомировой — автором спектакля "Крылья. Время любить", а также узнать секреты партнёрства на сцене и в жизни у семейных пар артистов балета Самарского академического театра оперы и балета.

Событие завершится просмотром балета-предания "Крылья. Время любить", объединившим искусство и вечную тему любви!

В этот день зрителей, которые приобрели билет на арт-променад "Путь любви", ждёт: