В Самарском оперном театре пройдёт арт-променад "Путь любви"

14 февраля в 11:30 и 17:00 на сцене Самарского академического театра имени Д. Д. Шостаковича состоится арт-променад "Путь любви" (16+). Мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова "Крылья. Время любить".
Подарите себе и близкому человеку уникальное театральное впечатление в День всех влюблённых.
Арт-променад "Путь любви" — поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра, финальной точкой которого станет творческая встреча и презентация книги хореографа, балетмейстера-постановщика Александры Тихомировой "Время любить".
Встреча позволит поразмышлять о красоте, сложности чувств вместе с Александрой Тихомировой — автором спектакля "Крылья. Время любить", а также узнать секреты партнёрства на сцене и в жизни у семейных пар артистов балета Самарского академического театра оперы и балета.
Событие завершится просмотром балета-предания "Крылья. Время любить", объединившим искусство и вечную тему любви!
В этот день зрителей, которые приобрели билет на арт-променад "Путь любви", ждёт:
- участие в арт-променаде "Путь любви" — поэтической прогулке по театру, сопровождаемой стихотворениями Александры Тихомировой из книги "Время любить";
- посещение репетиции балета "Крылья. Время любить";
- прогулка по зрительному залу и сцене, позволяющая ощутить магию театра в ожидании спектакля;
- подъём на высоту декораций, открывающий уникальный вид на театральное пространство;
- творческая встреча с хореографом, балетмейстером-постановщиком Александрой Тихомировой и семейными парами артистов балета Шостакович Опера Балет;
- книга "Время любить" с автографом автора;
- профессиональная фотосессия в театральных декорациях;
- просмотр спектакля "Крылья. Время любить".
