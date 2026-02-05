16+
Театр Культура

В Самарском оперном театре пройдёт арт-променад "Путь любви"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 февраля в 11:30 и 17:00 на сцене Самарского академического театра имени Д. Д. Шостаковича состоится арт-променад "Путь любви" (16+). Мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова "Крылья. Время любить".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Подарите себе и близкому человеку уникальное театральное впечатление в День всех влюблённых.

Арт-променад "Путь любви" — поэтическое путешествие по знаковым пространствам театра, финальной точкой которого станет творческая встреча и презентация книги хореографа, балетмейстера-постановщика Александры Тихомировой "Время любить".

Встреча позволит поразмышлять о красоте, сложности чувств вместе с Александрой Тихомировой — автором спектакля "Крылья. Время любить", а также узнать секреты партнёрства на сцене и в жизни у семейных пар артистов балета Самарского академического театра оперы и балета.

Событие завершится просмотром балета-предания "Крылья. Время любить", объединившим искусство и вечную тему любви!

В этот день зрителей, которые приобрели билет на арт-променад "Путь любви", ждёт:

  • участие в арт-променаде "Путь любви" — поэтической прогулке по театру, сопровождаемой стихотворениями Александры Тихомировой из книги "Время любить";
  • посещение репетиции балета "Крылья. Время любить";
  • прогулка по зрительному залу и сцене, позволяющая ощутить магию театра в ожидании спектакля;
  • подъём на высоту декораций, открывающий уникальный вид на театральное пространство;
  • творческая встреча с хореографом, балетмейстером-постановщиком Александрой Тихомировой и семейными парами артистов балета Шостакович Опера Балет;
  • книга "Время любить" с автографом автора;
  • профессиональная фотосессия в театральных декорациях;
  • просмотр спектакля "Крылья. Время любить".

