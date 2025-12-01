16+
В тольяттинском драмтеатре "Колесо" прошла премьера, посвященная Глебу Дроздову

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольяттинском драматическом театре "Колесо" при аншлагах прошла премьера, посвященная создателю театра Глебу Дроздову. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фото: министерство культуры Самарской области

В этом году создателю первого профессионального драматического театра Тольятти исполнилось бы 85 лет. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, почётный гражданин города Тольятти Глеб Дроздов за свою жизнь как режиссёр поставил 91 спектакль, из них 37 — в театре "Колесо".

В числе знаковых постановок — "Ночь ошибок", которая была в репертуаре 10 сезонов. Именно эту легендарную комедию решили вернуть на сцену в обновлённой версии, с новыми костюмами, декорациями и исполнителями.

"Возвращение этого спектакля в репертуар — это не просто дань уважения, но и возможность вновь соприкоснуться с теми темами и эмоциями, которые искренне волнуют каждого из нас", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Подтверждая творческий девиз "Театр "Колесо" — классика жанра", руководство учреждения пополняет репертуар классическими произведениями. Таковым и является пьеса Оливера Голдсмита "Ночь ошибок" — жемчужина английской комедийной драматургии XVIII века, которая, подобно другим произведениям золотого фонда мировой литературы, не теряет своей актуальности и сегодня, продолжая радовать зрителей искромётным юмором и глубокими жизненными наблюдениями.

Поздравление с премьерой театр принимал от заместителя министра культуры Самарской области Натальи Тонковидовой, которая поблагодарила коллектив за яркую, успешную постановку и передала поздравительный адрес от министра культуры региона, в котором отмечается, что легендарный спектакль "Ночь ошибок", который был поставлен Глебом Борисовичем в 1996 году, завоевал любовь зрителей на долгие годы. Пьеса Оливера Голдсмита была мастерски адаптирована и поставлена режиссёром, что сделало её уникальной интерпретацией классического произведения.

"Мы чтим его вклад в развитие отечественного театра и вспоминаем яркие мгновения, которые он подарил нам через своё любимое творческое "детище" — театр "Колесо". Надеюсь, что этот спектакль станет ещё одной жемчужиной в "золотом фонде" театра, и мы все вместе почувствуем ту магию и силу театрального искусства, которую так любил Глеб Борисович", — подчеркнула Ирина Калягина.

