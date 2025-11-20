Среди жителей Самарской области выросла популярность театров

Самарцы стали чаще планировать культурный досуг: в октябре трафик на сайтах театров и концертных залов в Самарской области вырос на 35% по сравнению со среднемесячным показателем с начала года. C особым нетерпением жители региона ждут премьер Самарского театра драмы имени М. Горького, выяснили аналитики МегаФона.

Как показывает исследование оператора, драматический театр привлёк 41% всего "театрального" трафика. Сайт Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича занял второе место — на него приходится 25% посещений культурных онлайн-площадок. Замкнул тройку лидеров Самарский театр юного зрителя "СамАрт" (24%). Самыми популярными днями для поиска спектаклей стали среда и четверг — именно в эти дни пользователи в основном просматривают афиши и выбирают места.

Самарские театры и концертные залы стали популярнее и за пределами области: уже более 11% обращений к сайтам культурных площадок приходится на пользователей из других субъектов — это на один процентный пункт больше, чем годом ранее. В этом сезоне чаще всего местными спектаклями и выступлениями интересуются жители Волгоградской, Оренбургской, Саратовской областей, Москвы и Татарстана. Женщины выбирают постановки в 1,5 раза чаще мужчин. Каждый третий театрал относится к возрастной группе от 35 до 44 лет.

"Большинство театров и концертных залов расположены в самом сердце города, где пешеходный и туристический трафик неизменно растет. Чтобы поддерживать высокое качество связи в этих условиях, в числе недавних работ мы улучшили сеть рядом с Театром драмы и Театром оперы и балета — добавили дополнительный частотный диапазон LTE. Такое решение позволяет сохранить стабильный сигнал даже при большом скоплении людей", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Кроме того, чтобы сделать покупку билетов из дома ещё удобнее, оператор запустил новые базовые станции в густонаселённых районах Самары и пригородах. Дополнительные точки связи появились в жилых комплексах "Логика" и "Сокол", а также в посёлке Новосемейкино и квартале "Город чемпионов" микрорайона "Кошелев-Парк".