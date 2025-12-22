Артисты шоу Гии Эрадзе показали в Самаре новогоднее представление

В субботу, 20 декабря, в Самаре с аншлагом прошел первый показ масштабного шоу "Королевский цирк" — совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка. Зрители встречали происходившее на манеже бурными овациями и криками "Молодцы!", "Браво!".

"Королевский цирк" в Самаре ждали долго. Билеты раскупили заранее, и в день представления свободных мест было уже не найти. Счастливчиков ждало почти три часа (включая антракт) уникальных, красивых номеров, продуманных от постановки и костюмов до движений и света.

Каждое действие на манеже — это интересный спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, мастерство артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и потрясающие костюмы.

Во время новогоднего шоу зрители побывали на настоящем королевском балу и в чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми, а также увидели тореадора с горделивыми яками. Такое разнообразие животных уже в первом отделении особенно порадовало маленьких зрителей.

Украшением программы стал аттракцион с тиграми "Дикий мир" под руководством обладательницы международного титула "Принцесса цирка", заслуженной артистки России Людмилы Сурковой. Грозные, но грациозные и послушные хищники вызвали бурю аплодисментов у зала.

"Была премьера, поэтому, думаю, тигры тоже волновались, но они молодцы, порадовали зрителей. В Самаре очень благодарная публика, было много аплодисментов, это очень приятно", — поделилась после представления Людмила Суркова.

Декорации, они же реквизит для артистов, в виде огромной короны, воздушных шаров с подсветкой, сказочного подиума между двумя мостиками впечатляют даже самого иссушенного зрителя. Кстати, номер с оленем, вращающемся на том самом подиуме, и падающий снег в сочетании с волшебным светом не оставил равнодушным ни детей, ни взрослых. "Восторг, это было так красиво! Все номера потрясающие, но этот просто сказочный", — отметила самарчанка Ирина, которая пришла на представление со своей дочкой.

В представлении задействован огромный золотой замок, возвышающийся под самый купол цирка. В сочетании с авторской музыкой и сценическим светом все это помогает воссоздать атмосферу настоящего королевского дворца, где и разворачивается основное действие, в котором участвуют более 100 артистов.

"Это королевское шоу, где есть и король, и королева, и шут, которые ведут зрителей по всему спектаклю. При этом каждый номер индивидуален и продуман до мелочей. Программа полностью новая, нам есть чем порадовать зрителей", — отметила художественный руководитель шоу "Королевский цирк" Анастасия Якимова.

На протяжении всего действия зрителей веселил клоун Мика в исполнении заслуженного артиста России Николая Кормильцева. Его репризы оказались не просто веселыми, но и интерактивными: некоторые зрители тоже смогли поучаствовать в представлении.

Не забыли в праздничном представлении и о главных новогодних волшебниках — Деде Морозе и Снегурочке. Они появились под конец шоу и поздравили зрителей с наступающим праздником.



Зрители отблагодарили артистов криками "Браво" и долгими аплодисментами. Можно с уверенностью сказать, что не зря 18 фур везли в Самару все необходимое для шоу.



Представления "Королевского цирка" продлятся в Самаре до 11 января.