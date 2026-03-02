Московский эксперт расскажет, как архитекторы возрождают наследие своими руками

В четверг, 5 марта, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" (улица Куйбышева, 128а) центра труда и отдыха "Станкозавод" пройдет лекция "Как архитекторы спасают наследие своими руками" (12+). Ее прочитает московский архитектурный журналист, публицист, главный редактор журнала "Проект Россия" и урбанистического портала "Среда для жизни" Юлия Шишалова. Вход свободный.

Те, кто хотя бы однажды сталкивался с темой возрождения исторических зданий (а это значит, что их не только сохраняют, но и перезапускают с актуальной функцией), знают, что успех предприятия во многом зависит не только от удачной социокультурной или финансовой модели, но и от личных ресурсов нового арендатора или собственника.

"Наследие — это история про любовь, и в этом смысле архитектор — идеальный для него хозяин, — говорит Юлия Шишалова. — Он знает, что с ним делать физически (или не знает, но обязательно разберется); он как-никак обладает предпринимательской жилкой и сумеет организовать "хозяйственный оборот"; он в конце концов любит, понимает — и окружен теми, кто тоже любит и понимает, поэтому в доме под его присмотром всегда будет теплиться жизнь".

В Самаре уже есть примеры, когда архитекторы собственными силами заботятся об архитектуре с историей. Дмитрий и Мария Храмовы открыли кофейню "Белая чашка" в бывшем каретнике усадьбы Курлиных. Ира Фишман и Александр Шуткин купили дом, который прежняя хозяйка считала советским, а он оказался XIX века, и теперь стал резиденцией для бюро и общественным пространством для всех, кто ценит хорошую архитектуру. Все упомянутые архитекторы, кстати, члены Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Таких примеров становится все больше и больше — от Москвы и Петербурга до Уфы и Краснодара. На лекции Юлия Шишалова расскажет о самых интересных проектах. Гости узнают, как архитекторы приспосабливают под себя деревянное, краснокирпичное и советское наследие, и что каждый из нас может сделать для того, чтобы наша история продолжалась в материальном.