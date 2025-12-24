16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект реставрации самарской синагоги получил положительное заключение госэкспертизы Московский историк архитектуры расскажет самарцам о возрождении руин На Московском шоссе из-за старинной казармы ограничат высотность застройки ВТБ и Дом Радио: итоги первого года реставрации в Санкт-Петербурге В Самаре на аукционы выставили 11 зданий под реставрацию

Архитектура Культура

Проект реставрации самарской синагоги получил положительное заключение госэкспертизы

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Корректировка проектной документации на проведение работ по сохранению Самарской хоральной синагоги, получила положительное заключение госэкспертизы. Соответствующий акт опубликован ГИООКН Самарской области.

Заказчиком экспертизы, завершившейся 19 декабря, выступила местная религиозная организация ортодоксального иудаизма "Еврейская община г. Самары". Проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения с его приспособлением для современного использования был разработан ООО "Реста III" в 2015–2017 годах. 

Напомним, хоральная синагога была построена в Самаре (ул. Садовая, 49) по уникальному проекту архитектора Зельмана Клейнермана. Здание возведено на средства добровольных пожертвований и вмещало 1000 человек. После открытия в 1908 г. Самарская хоральная синагога стала второй по величине в Восточной Европе и была включена экспертами в список десяти лучших синагог мира. В 1928 г. синагога закрылась, в здании был организован Дом культуры. Позже там разместился хлебозавод, просуществовавший до начала 1990-х годов. В 1998 г. здание передали еврейской общине Самары. В 2018 г. начались реставрационные работы, но из-за дефицита финансирования через несколько лет объект законсервировали.

Благодаря поддержке меценатов, неравнодушных жителей и правительства Самарской области в 2021 г. процесс восстановления синагоги удалось возобновить. Работы ведутся за счет частных средств от Фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги, попечительский совет которого возглавляет главный раввин России Берл Лазар.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4