Проект реставрации самарской синагоги получил положительное заключение госэкспертизы

Корректировка проектной документации на проведение работ по сохранению Самарской хоральной синагоги, получила положительное заключение госэкспертизы. Соответствующий акт опубликован ГИООКН Самарской области.

Заказчиком экспертизы, завершившейся 19 декабря, выступила местная религиозная организация ортодоксального иудаизма "Еврейская община г. Самары". Проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения с его приспособлением для современного использования был разработан ООО "Реста III" в 2015–2017 годах.

Напомним, хоральная синагога была построена в Самаре (ул. Садовая, 49) по уникальному проекту архитектора Зельмана Клейнермана. Здание возведено на средства добровольных пожертвований и вмещало 1000 человек. После открытия в 1908 г. Самарская хоральная синагога стала второй по величине в Восточной Европе и была включена экспертами в список десяти лучших синагог мира. В 1928 г. синагога закрылась, в здании был организован Дом культуры. Позже там разместился хлебозавод, просуществовавший до начала 1990-х годов. В 1998 г. здание передали еврейской общине Самары. В 2018 г. начались реставрационные работы, но из-за дефицита финансирования через несколько лет объект законсервировали.

Благодаря поддержке меценатов, неравнодушных жителей и правительства Самарской области в 2021 г. процесс восстановления синагоги удалось возобновить. Работы ведутся за счет частных средств от Фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги, попечительский совет которого возглавляет главный раввин России Берл Лазар.